Adán Augusto ataca a Vicente Fox: "Es un Zángano mantenido"; no regresará pensión para expresidentes

Zumpango, Estado de México.- El aspirante de Morena a la candidatura presidencial en las elecciones de 2024, Adán Augusto López se refirió de nueva cuenta a los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora tocó el turno de Vicente Fox en cuanto al tema de la pensión para adultos mayores y le envió un fuerte mensaje, en el que se refirió a su forma de vivir, lo que de inmediato provocó una serie de reacciones.

Asimismo, Adán Augusto le envió un recado a Vicente Fox y le aseguró que deberá aguantarse, pues durante el próximo gobierno se garantizará la pensión de Adultos Mayores y otros programas sociales y calificó al expresidente como la “chachalaca más grandota de Guanajuato” y lo tachó de ser un “zángano, flojo y mantenido”, sin duda un mensaje que tendrá una reacción del exmandatario federal.

Durante su asamblea de este domingo en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, Adán Augusto recordó el momento en que Vicente Fox le solicitó a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez que, en caso de ganar la presidencia en 2024 regresar la pensión para expresidentes, así como la desaparición de los llamados programas del bienestar, incluida la pensión para adultos mayores.

“Hay otro, pues creo que es hasta vecino de por acá, a ver si lo identifican, una chachalaca grandota de Guanajuato. Sí, Vicente Fox. Anda diciendo, que bueno que lo dejó por escrito, porque así no se va a poder desdecir de lo que dijo. Le dijo a su candidata que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión para los adultos “porque los que reciben son unos…”, dijo López Hernández.

"Yo no lo voy a repetir, porque yo no me atrevo a faltarle al respeto a ustedes. Ustedes son un pueblo noble, trabajador, dedicado, entregado y comprometido. El zángano, el flojo, el mantenido es él, Vicente Fox". Asimismo, aprovechó para preguntar a los presentes en la asamblea en el municipio mexiquense si estaban de acuerdo con el regreso de la pensión para expresidentes, por lo que obtuvo un rotundo no.

También habló sobre la desaparición para los adultos mayores y aseguró que el programa seguirá en el futuro. “Pues, ahí está. Ustedes mandan. Así que Fox se va a tener que aguantar. Ya no va a tener para su cocol. El pueblo manda, ustedes deciden. La pensión universal para los adultos mayores se queda”, expresó el aspirante de Morena.

