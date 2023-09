Xóchitl Gálvez acepta acercamientos con Marcelo Ebrard: "Él tiene que tomar su decisión"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La candidata a la presidencia de México por el Frente Amplio (PRI, PAN, PRD) Xóchitl Gálvez, aceptó que ha tenido acercamientos con el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien recientemente perdió las elecciones internas de su partido, por lo que no descarta una colaboración con él, por lo que se mantendrá a la espera de la decisión que tome el exfuncionario.

“Hay acercamientos con Marcelo, pero él tiene que tomar su decisión. Yo estoy lista para ir con quien quieran, donde quieran y cuándo quieran”, dijo Gálvez durante el evento 'Mujeres en Acción' del Partido Acción Nacional (PAN). La candidata del frente amplio analizó las opciones con las que cuenta Ebrard en estos momentos, entre las que destaca competir bajo el partido Movimiento Ciudadano, aunque cree que no la tendría fácil.

También aceptó que en caso de que el nombre del excanciller aparezca en la boleta electoral, éste le restará votos a ella y también a la candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum. "Ya no fue candidato independiente tampoco la tiene fácil en Movimiento Ciudadano porque hay varios tiradores ahí, entonces a ver qué decide. ¿Le quita a los dos? Le quita a Morena y nos quita a nosotros, ¿y no gana él? Creo que no alcanza a ganar, la verdad", aseguró.

Créditos: Twitter @XochitlGalvez

Marcelo Ebrard, ya mencionó que iba a buscar la candidatura por la vía independiente, pues no era su objetivo. El excanciller dijo que será el día de mañana lunes cuando se reunirá con su equipo de trabajo en donde decidirá que rumbo tomar en los próximos días. Mientras tanto sigue recibiendo invitaciones para sumarse al frente opositor, así como también se han hecho públicos los mensajes de que será bien recibido en Morena.

"No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto", escribió en su cuenta de Twitter Marcelo Ebrard sobre la próxima decisión que tomará para los próximos días.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia del pasado 7 de septiembre que confía en que apoye a la cuarta transformación. “Yo espero que decida apoyar la transformación, el que se continúe con la transformación, poner por delante el interés superior, pensar en el pueblo, pensar en la justicia, pensar en que este país no puede ser país de una minoría rapaz”, dijo.

Fuente: Tribuna