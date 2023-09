VIDEO: Marcelo Ebrard advierte que se irá de Morena si no se resuelva su impugnación

Ciudad de México.- Este lunes 11 de septiembre, Marcelo Ebrard lanzó un ultimátum a Morena y advirtió que si no se resuelve la impugnación que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) contra el proceso para seleccionar al coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación, él se irá del partido fundado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, señaló que la resolución que tome el partido definirá la ruta política que seguirá en los próximos meses. Asimismo, cuestionó si este tipo de prácticas se seguirán viendo en todas la encuestas que mande a hacer el partido para seleccionar a sus candidatos a cargos públicos.

No es un arrebato, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena; tiene que darla estos días. Si para su propio punto de vista todas lo que hemos presentado, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí la decisión de su servidor sería no seguir participando, porque no apoyo esas conductas", declaró.