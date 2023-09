Ricardo Monreal se baja como 'corcholata' de Morena; descarta ir por la CDMX

Ciudad de México.- Luego de haber quedado fuera del proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para elegir al que se convertiría en el candidato para las elecciones presidenciales del 2024, Ricardo Monreal había manejado la posibilidad de contender al Gobierno de la Ciudad de México en representación del mismo partido, por lo que podría ahora ser parte del proceso interno para encabezar la capital del país; sin embargo, este martes 12 de septiembre anunció que no buscará un lugar en este proceso y por ende, se descartaba de nueva cuenta como 'corcholata'.

Durante una entrevista recientemente concedida al rotativo Heraldo, el exlegislador y también ex aspirante a la presidencia de la República adelantó que no buscará convertirse en la persona que gobierne en la capital del país a pesar de considerar este puesto como un "reto formidable"; sin embargo, dejó claro que su intención era la de evitar caer en la ingenuidad y por ello, aseveró que tiene claro cuáles son los movimientos que se han dado en torno a elegir al que se convertirá en el candidato de Morena para las elecciones del 2024 a nivel Ciudad de México.

Obviamente no voy a caer en la ingenuidad, entonces no estoy pensando, no ha salido la convocatoria pero no voy a generar ninguna reacción, simplemente me meteré a lo que yo sé hacer, dar clases, escribir, estar muy tranquilo mejores etapas, mejores épocas, con una situación muy clara de optimismo y fortaleza", dijo.