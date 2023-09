Tras postura de Marcelo Ebrard por resultado de Morena, Claudia Sheinbaum se pronuncia

Ciudad de México.- Luego de la polémica postura que ha mostrado Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a la presidencia de la República, tras el fallo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) donde se colocó como ganadora Claudia Sheiinbaum Pardo del proceso interno para definir al que será su candidato para las elecciones del 2024, la exjefa de Gobierno de la CDMX dio su postura en torno a la impugnación que el excanciller interpuso y por lo cual ella aseguró que simplemente no tendría mucho fundamento aunque a la vez insisto en que on era motivo para hablar de un rompimiento.

La Coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación ofreció la noche del pasado lunes 11 de septiembre una entrevista a varios medios de comunicación en donde advirtió que la impugnación interpuesta por el excanciller sería contestada de manera jurídica e incluso, hizo énfasis en que considera que la transformación del país dependía de todos, por lo que dejó claro que no habría un rompimiento con el antes mencionado tal cual lo había insistido en días pasados, especialmente ahora que Ebrard lanzó la advertencia de sales del partido y crear otro al no haber una respuesta favorable.

Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas", advirtió Sheinbaum.