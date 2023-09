Cuauhtémoc Blanco 'se destapa' para gobernar la CDMX; pedirá licencia para dejar el cargo

Cuernavaca, Morelos.- A pocos días de encabezar su último Grito de Independencia como gobernador del Estado de Morelos, el exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, anunció este miércoles 13 de septiembre que en los próximos días pedirá licencia para con ellos separarse del cargo y así poder convertirse en candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pues entre sus intenciones está ser parte del proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Hace algunos días el dirigente nacional del partido creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Mario Delgado, reveló que el siguiente proceso sería el de elegir al que se convertirá en la 'corcholata' para el Gobierno capitalino y por ello, se lanzaría de manera oficial la convocatoria para que los aspirantes se pudieran contender. Hasta ahora la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada era la única que buscaba convertirse en representante de Morena de manera oficial.

Ante los representantes de los medios de comunicación, el exfutbolista del FC América, argumentó que su objetivo, ahora que concluye con el periodo establecido como gobernador del Estado de Morelos, era buscar encabezar la capital mexicana debido a que es originario de dicha demarcación, al tiempo de insistir en que tiene un gran cariño por los capitalinos. Cabe destacar que hace varios meses había ventilado la posibilidad de convertirse en el candidato e incluso también se mostró interesado en convertirse en Director Técnico de la Selección Mexicana ser cuestionado sobre sus planes al concluir con su mandato.

Captura de pantalla

Cuauhtémoc Blanco también fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse al proceso interno de Morena por la candidatura de la CDMX con el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch quien el pasado sábado 9 de septiembre se reunió con el actual jefe de Gobierno, Martí Batres a quien le notificó sobre su intención de separarse del cargo. El hijo de la actriz María Sorté, argumentó que su interés era el de sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo pero todavía cabe la posibilidad de sumarse como una de las 'corcholatas' del partido guinda. La respuesta del exfutbolista fue la siguiente:

La gente lo va a decidir (...) Qué me voy a achicar. Si no me achicaba con los alemanes ni los italianos, menos con los aspirantes".

El gobernador del Estado de Morelos insistió en que su objetivo es el de suceder a Martí Batres tal como lo había expresado desde hace mucho tiempo atrás; sin embargo, ahora que los tiempos electorales ya están cerca, está próximo a pedir licencia y con ello quien quedaría al frente del poder ejecutivo sería Samuel Sotelo actual secretario de gobierno de la entidad. Bajo esa tónica, el exseleccionado nacional remarcó en que no está interesado en buscar encabezar alguna alcaldía e incluso llegar al Senado.

No me interesaría una alcaldía, eso lo han querido manejar así en la Ciudad de México, pero siempre he dicho que, cuando lleguen los tiempos, me encantaría quedar como jefe de Gobierno".