Xóchitl Gálvez reta a Morena a demoler su residencia: "Todo está en orden y es legal"

Ciudad de México.- La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se lanzó contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tras sus acusaciones por obtener una casa "de lujo" en la alcaldía Miguel Hidalgo. "Los reto a que demuelan mi casa, aquí no van a encontrar nada ilegal, porque no investigan el caso del Colegio Rébsamen cuando Sheinbaum fue delegada de Tlalpan o la casa gris del hijo del presidente".

La política aseveró que esta campaña de ataques en contra suya está orquestada desde Palacio Nacional por lo que responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de eventuales agresiones en su residencia al revelar su ubicación. En rueda de prensa en el Senado dijo que "me tienen miedo y este miedo se convierte en pavor, pero quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley".

Asimismo, descartó que se vaya amparar en contra de los dichos del exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en su contra y lo acusó de cobrar "moches" durante su gestión. De acuerdo con la panista, los señalamientos en su contra se deben a una estrategia para desprestigiarla, sobre todo ante el "repunte" en las encuestas de la candidata opositora. Ante esto, retó al partido guinda a demoler su casa, como en su comunicado lo habrían solicitado.

Gálvez Ruiz destacó que la propiedad habría sido producto de su trabajo y comprada con dinero lícito. "¿No dice el presidente que soy una empresaria millonaria? ¿Qué no puedo tener una casa que vale 9 millones 700 mil pesos? es todo lo que tengo, entonces no hay dinero ilícito, lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. El señor ya, como no le funcionó lo otro, ahora saca esto", aseveró la senadora.

Por su parte, la alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que la casa de Xóchitl Gálvez no cuenta con Autorización de Uso y Ocupación, pero que esto no amerita que sea demolida, y que en todo caso solo se aplicaría una multa económica al constructor y al director responsable de la obra, quienes tienen la obligación de informar del Aviso de Terminación de Obra a la alcaldía para que sea autorizado el mismo, según marca el reglamento.

El no realizar este trámite no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble, pues en la sanción solo corresponde una multa económica, la cual se aplicaría al desarrollador y al Director Responsable de Obra; y no al comprador, según el Art. 70 del Reglamento de Construcciones para el DF", señaló la demarcación.

Fuente: Tribuna