De influencer a senadora: Samuel García 'destapa' a Mariana Rodríguez para este puesto

Monterrey, Nuevo León.- Ahora que los tiempos electorales han avanzado para con ello comenzar los preparativos para las elecciones del próximo 2024, este jueves 14 de septiembre el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que entre sus planes está el que su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, llegue a ocupar una curul en el Senado por lo cual figuraría como candidata oficial Durante el siguiente ejercicio democrático.

El mandatario quien pertenece a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), encabezó la inauguración de un espacio lactario dentro del Palacio de Monterrey. Fue durante el mismo que dejó claro que el hecho de poder hacer que su esposa llegue hasta el Senado de la República podría ser benéfico ya que se fortalecerían las leyes para con ello, proteger a todos los niños niñas y adolescentes no solamente de la entidad que él encabeza, sino a nivel nacional.

Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia".

Hace unas semanas, Samuel García encabezó un evento en el Parque Fundidora ubicado en la capital regiomontana, mismo donde dejó claro que México estaba listo para tener un presidente joven con lo cual avivó los rumores respecto a que sus intenciones ya habían cambiado y con ello, buscaría convertirse en candidato presidencial del partido naranja. Este jueves 14 de septiembre de nueva cuenta lo dejó ver pero en su lugar, se refirió al alcalde de Monterrey a quien también le sugirió ir la Senado para no tener competencia.

Cabe destacar que Luis Donaldo Colosio Riojas, el funcionario en cuestión, había declinado a la posibilidad de contender a la presidencia de la república, motivo por le cual García Sepúlveda insistió en que el antes mencionado, debía buscar, al igual que Rodríguez Cantú, un cargo en el Senado. "Luego hablas con Marilú para que le dé permiso a Luis a ver si se anima. Y luego Marilú habla con Mariana porque me den permiso a mí", dijo.

Ahora que el gobernador de Nuevo León, Samuel García destapó de manera oficial a Mariana Rodríguez Cantú, quien funge como actual directora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se reveló que dirigentes y legisladores pertenecientes a las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e incluso Partido de la Revolución Democrática (PRD), se negarían a otorgarle licencia al mandatario estatal en caso de buscar figurar como candidato a la presidencia.

Bajo esa tónica el dirigente nacional del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno destacó que tanto los legisladores locales como los dirigentes de la alianza opositora se negarían a que Garcia Sepúlveda tuviera licencia pues le habían sugerido "ponerse a trabajar" por el estado y por ello, mermarían sin tensiones de buscar suceder a Andrés Manuel López Obrador quien está por concluir su gobierno como titular del poder ejecutivo.

Para que no se haga la víctima después de que no queremos que compita, no, que se ponga jalar, que se ponga a trabajar y va a quedar evidenciado que se utiliza el aparato del Estado para amedrentar a los legisladores, es para hacerle el servicio a Morena", dijo.