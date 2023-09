Acusan a Xóchitl Gálvez de plagio de su tesis; así se defiende la 'taparrosca' del FAM

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del escándalo en contra de la ministra Yasmin Esquivel quien fue señalada por haber plagiado su tesis de licenciatura emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ahora este señalamiento ha alcanzado a la aspirante a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez quien se ha dicho, también recurrió a tal movimiento, algo por lo que incluso se presentaron evidencias que demostraban que no realizó tal trabajo por investigaciones propias.

Fue el pasado martes 19 de septiembre cuando en la cuenta de X, antes llamada Twitter, un usuario identificado como Bernardo Escalante, difundió imágenes del trabajo profesional de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), el cual le valió el título de Ingeniería en Computación también otorgado por la UNAM. Cabe decir que en el pasado, la presidenciable se ha jactado de no solo haber tenido que vender tamales y gelatinas para salir de la pobreza, sino que además ha presumido que gracias a que aplicó a varias becas, pudo sacar avante su carrera profesional y por ello, pudo aprender a programar.

Ni a tesis llega", se lee en el mensaje con las evidencias.

El usuario de la red social recientemente adquirida por el empresario Elon Musk, mostró a través de su cuenta personal que el informe presentado por la legisladora con el objetivo de obtener su título profesional, contó con textos que fueron presentados por la Secretaría de Gobernación (Segob) en 2009, ruso se hace énfasis en que Gálvez Ruiz hace pasar esos textos como propios ya que no le dio crédito a los autores originales de dicho trabajo de investigación. Debido a que lo anterior rápidamente se hizo tendencia, la senadora del partido blanquiazul subió a través de las redes sociales un video en donde negó tal es acusaciones pero remarcó que en efecto si tomo en cuenta seis a párrafos de un total de 77 páginas presentadas por la dependencia.

Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. La verdad de las cosas es que yo, el título lo obtuve por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera", dice la presidenciable.

A decir de Xóchitl Gálvez, al estar las elecciones del 2024 a 257 días de llevarse a cabo, los miembros de la oposición, en este caso los integrantes de Movimiento regeneración nacional (Morena), se encargarían de "sacar algo" en su contra con el objetivo de afectarla en su camino por convertirse en la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Inlsuso en dicho video, un masculino le cuestiona a la aspirante a llegar a la boleta electoral si tiene o no algo por lo que avergonzarse, en este caso, en referencia al presunto plagio, a lo que ella responde que no pues presentó no una tesis, sino un reporte con base a su experiencia profesional y por ello, se valió de tres casos que fueron presentados en dicho trabajo.

La UNAM cuenta con diversas formas de titulación entre las que se incluyen tesis, tesina o reporte por experiencia profesional, mis que Gákvez Ruíz tomó para obtener su título profesional. Bajo esa tónica, es cuestionada sobre si es válido copiar alguna fragmentos, algo por lo que ésta responde que algunos de los que tomó para tal trabajo fueron en torno a cambio climático dados por el Gobierno Federal pero os demás fueron fragmentos de manuales que ella había trabajado.

Es obvio y los demás son fragmentos de manuales de equipos de los edificios que construí", dice.

No obstante, aunque Xóchitl Gálvez negó categóricamente haber cometido plagio, se ha hecho viral en redes sociales un fragmento de esta postura en donde asegura que sí copio pero solo un total de seis párrafos de un trabajo de 77 paginas, a lo que internautas han señalado que es una confirmación de haber cometido plagio pues al no haber dado el crédito correspondiente a los autores originales, los hace pasar como propios y eso incurre en una falta. Sin embargo, ella remarca en que solos on referencias técnicas de equipos específicos.

Hay un párrafo por ahí, que tomé, de edificios inteligentes, son seis párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional", remarca.

