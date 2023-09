AMLO 'se lanza' contra el Poder Judicial por amparos al fiscal de Morelos, Uriel Carmona

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están protegiendo al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE), Uriel Carmona, quien el pasado miércoles fue vinculado a proceso.

El fiscal Uriel Carmona fue liberado del Altiplano. Foto: Twitter

En la conferencia de prensa 'mañanera' de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aprovechó el tema de los amparos a Uriel Carmona Gándara, otorgados por diversos señalamientos, para 'lanzarse' de nueva cuenta contra el Poder Judicial, pues apuntó que estos son de magistrados que están protegiendo al funcionario morelense. Esta no es la primera vez que AMLO ataca a la Suprema Corte.

Creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial federal, pienso que los ministros de la Corte, no todos pero sí la mayoría [...] Les voy a decir por qué, porque todos los amparos que le están concediendo o la mayoría, hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales no cuando se trata de delitos del fuero común, eso es lo que me explican a mi los abogados, y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando", declaró el presidente de México.

Sin embargo no han elaborado, tiene un término jurídico, para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso, y como todavía no está el engrose sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero no sé si en delitos del fuero común o del federal, pero en uno de los fueros no aplica", agregó.