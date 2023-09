Que siempre no: Cuauhtémoc Blanco declina a ir por la CDMX tras reunión con Mario Delgado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, el actual gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo había hecho públicas sus intenciones de convertirse en candidato a la jefatura de Gobierno de la capital mexicana luego de concluir su mandato al frente del Estado previamente mencionado. Incluso, la semana anterior resaltó que no tenía miedo ante la posibilidad de enfrentarse a la encuesta interna del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con el exsecretario de la Secretaría de Ceguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch; no obstante, este miércoles 20 de septiembre anunció que siempre no buscará contender en este proceso.

Fue a través de su cuenta personal en la red social Twitter, actualmente conocida como X, donde el exjugador del Club América resaltó que a pesar de haberse destapado como posible 'corcholata' al Gobierno capitalino, tras una reunión con el dirigente nacional del partido creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es decir Mario Delgado Carrillo, había tomado la decisión de declinar a esta posibilidad aunque hasta el momento no reveló cuáles fueron sus verdaderas razones.

He decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad al bienestar de la ciudadanía y la unidad dentro del movimiento".

Foto: Twitter

En el mensaje que rápidamente se volvió viral, Cuauhtémoc Blanco hizo énfasis en que a pesar de esta decisión, continuará trabajando en coordinación con el movimiento previamente impulsado por el mandatario federal, al tiempo de también continuar con el legado que dejó Claudia Sheinbaum Pardo en la urbe, la cual se sabe, se desempeña como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, resultar ganadora de la encuesta interna que llevó acabo el partido guinda, con el fin de determinar cuál de los cinco posibles aspirantes a la presidencia sería el que llegaría a la boleta electoral durante las elecciones del 2024.

Donde Morena me necesite, ahí estaré", concluyó.

Captura de pantalla

Antes de esta noticia, también había trascendido que Ricardo Monreal, quien se sabe buscaba convertirse en candidato a la presidencia en representación de Morena, podía buscar la candidatura al frente del Gobierno capitalino; sin embargo, el exlegislador informó que sus intenciones ya no eran estas y por ello, se sumó a la campaña que actualmente lleva a cabo Claudia Sheinbaum. Sobre el camino que tomará Cuauhtémoc Blanco todavía no se sabe si también formará parte del equipo de la ex mandataria capitalina o bien el partido le ofrecerá otro puesto.

En días anteriores, Mario Delgado también confirmó que la convocatoria para que los aspirantes, tanto a las ocho gobernatura del Estado como a la capital mexicana, ya podrían registrarse aunque a diferencia del proceso para definir al candidato a la presidencia, éstos no tenían que separarse de su cargo. Antes de determinarse tal medida Cuauhtémoc Blanco enfatizó en que sí pediría licencia como gobernador de Morelos debido a que para entonces sus intenciones eran las de encabezar en la capital mexicana debido a que argumentó no sólo es originario de la urbe sino que además le tenía un gran cariño a los habitantes de la misma.

Hasta este momento, Ricardo Monreal y Cuauhtémoc Blanco son los únicos políticos que se 'han bajado' de la contienda de cara a las elecciones del 2024. De manera oficial, la única que ha manifestado sus intenciones de convertirse en candidata al Gobierno de la CDMX es la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, además del legislador Miguel Torruco Garza quien forma parte de la bancada del partido guinda.

Fuente: Tribuna