Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que los mandatarios federales pasen a ser senadores al concluir sus respectivas administraciones.

En la 'mañanera' de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano descartó "con humor" aceptar el cargo de Senador Honorífico al concluir su sexenio, el cual llegará a su fin en un año y 10 días. Sostuvo, como ya lo ha hecho en varias ocasiones, que al concluir su Administración se jubilará de la vida política y se mantendrá alejado del ojo público, pues desea descansar.

Zafo, a mí que no me metan en eso [...] no acepto ningún cargo hacia adelante nacional o en el extranjero", señaló el presidente de México en su tradicional conferencia de prensa de este miércoles.