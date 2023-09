Xóchitl Gálvez dispuesta a perder su título si se confirma que hubo plagio en su tesis

Ciudad de México.- Hace unos días a través de las redes sociales un usuario difundió fotografías en donde se evidencia presunto plagio en la tesis presentada por Xóchitl Gálvez, actual aspirante a la presidencia de la República, con el objetivo de obtener un título profesional como ingeniera en computación. Si bien la virtual candidato del Frente Amplio por México (FAM) reconoció que tomó seis párrafos de un total de 77 páginas del trabajo presentado por la Secretaría de Gobernación al cual no le dio crédito, actualmente se dijo dispuesta a perder su título en caso de confirmarse tal falta.

Cabe destacar que el pasado miércoles 20 de septiembre se hizo viral la respuesta que Xóchitl Gálvez dio al presunto plagio en donde hizo énfasis en que no se trató de una tesis sino de un reporte basado en su experiencia profesional, una de las modalidades que se sabe, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene considerada para aquellos profesionistas que buscan obtener dicho título. Bajo esa tónica, remarcó que en caso de que esta falta que considero es apenas del dos o tres por ciento del texto, es considerada como suficiente por la Universidad para retirarle su título, ella aceptaría la sanción sin chistar.

Foto: Twitter

La actual senadora del Partido Acción Nacional (PAN) con licencia y quien se sabe resultó ganadora de la encuesta interna que llevó a cabo el Frente Amplio por México para definir al que se convertiría en el virtual candidato para las elecciones del 2024, hizo énfasis en que este nuevo evento no la asusta pues el remarcó faltan poco más de 200 días para llevarse a cabo las elecciones presidenciales y por ello, aseveró que la oposición, en este caso un Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cada vez sacaría algo más en su contra para afectarla.

No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos", dijo.