AMLO asegura que informe de la 4T sobre Ayotzinapa no se parece a la 'Verdad Histórica'

Ciudad de México.- El pasado lunes, familiares de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, se reunieron con funcionarios del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, al final del encuentro, estos reclamaron que el informe que se les presentó era similar a la criticada 'Verdad Histórica' presentada en el sexenio de Enrique Peña Nieto e "incluso peor". El jefe del Ejecutivo Federal mexicano negó esta información.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de este martes 26 de septiembre, el mandatario López Obrador reconoció que hay diferencias con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Iguala, quienes se negaron a recibir el informe del Gobierno Federal el día de ayer. Ante esto, AMLO aseguró que se está haciendo una investigación seria y que se está avanzando para ubicar los restos de los estudiantes.

AMLO prometió justicia a los familiares de Ayotzinapa en 2018. Foto: Internet

Hemos avanzado bastante, ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, las madres, asesores y me había comprometido a entregar toda la información [...] Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepa los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer este lamentable caso de Ayotzinapa", señaló el presidente de México.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que hoy entregarán el informe, porque ellos no quisieron recibirlo el día de ayer: "Nosotros queremos que se conozca el informe porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado, y pedí al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó, y ellos no quisieron recibir ese informa ayer", señaló el presidente.

Sobre los señalamientos de que supuestamente, el nuevo informe del Gobierno sobre el caso era similar a la 'Verdad Histórica' que quiso imponer la Administración del priista Enrique Peña Nieto, AMLO dijo que "respetaba su punto de vista", mas este exageró la comparativa, pues en el Gobierno de la 4T tendrían principios e ideales.

El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista pero no lo comparto, de que lo que se les dijo aquí fue algo muy similar a la llamada 'Verdad Histórica', crea que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad", declaró López Obrador.

Cabe recordar que el año pasado, la Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó que la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que participaron elementos de diferentes niveles del Gobierno de Peña Nieto, incluyendo las Fuerzas Armadas. No obstante, aún no se sabe donde estarían los restos de los jóvenes.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'