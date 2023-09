Mario Delgado no irá por la jefatura de la CDMX: "Prefiero ganar el país con Morena"

Ciudad de México.- En conferencia de prensa, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, reveló este martes que se quedará al frente del partido creado por Andrés Manuel López Obrador, pues estará enfocado en anteponer el proyecto de la Cuarta Transformación. Esto pese a que antes había informado sobre su intención de buscar la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al que se sirve, sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Entre competir por la Ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo, porque lograremos que el legado humanista de Andrés Manuel López Obrador en favor de los más humildes, trascienda a las siguientes generaciones, expresó.

El líder morenista aclaró que su decisión de no ir por la jefatura de Gobierno la tomó después de haberlo consultado con la nueva coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, con quien acordó que esto sería para favorecer la contienda interna de Morena. "Hoy tengo un sueño más grande: contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta y que consolide el proceso histórico de la transformación nacional, para que vivamos en un país más libre, más justo, más fraterno, más humano, más democrático y sin corrupción", señaló.

En morena he aprendido que no hay satisfacción más grande en la vida, que poner en sincronía nuestras ideas, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Dirigir a morena en estos tiempos estelares de la historia nacional, es el mayor honor y responsabilidad", apuntó.

Mario agregó que durante su periodo al frente del partido pasaron de 35.5 millones de personas gobernadas en 2018 a 91.8 millones en 2023. Asimismo, defendió la victoria de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena para elegir a su virtual candidato presidencial para las elecciones de 2024, destacando que aún cuando siempre quiso ser jefe de Gobierno, su papel para el próximo 2 de junio será "levantarle la mano" para que sea presidenta de México.

Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande, contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta", concluyó.