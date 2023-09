Padre de 'Checo' Pérez propone combatir inseguridad en Jalisco con herramienta de F1

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Antonio Pérez Garibay, diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y padre del piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez, se registró para tomar parte del proceso interno de Morena para buscar la candidatura como gobernador del estado de Jalisco y durante su anunció reveló algunas propuestas que tiene para combatir los problemas más graves del estado, entre ellos la inseguridad.

En este punto, Pérez Garibay aseguró que no será empleado del crimen organizado y aseguró que buscará hacer del estado el más seguro, para lo cual propuso utilizar una herramienta que se utiliza en la Fórmula 1 y que cree que le ayudará a cumplir ese objetivo y la cual es la telemetría. Así es como tratará, en caso de ser gobernador, de erradicar esta cuestión tan delicada que padece el estado de Jalisco.

“Cuando digo que voy a dar la cara y voy a combatir la inseguridad en Jalisco, ya di los principales puntos, el tema es la inteligencia. La Inteligencia de la inseguridad se tiene que manejar como se maneja la Fórmula 1, y esto no lo conocen los demás, se llama telemetría”, dijo Antonio Pérez en la conferencia de prensa donde presentó el documento que lo coloca como uno de los contendientes en el proceso interno de Morena.

Pérez Garibay invitó también a que traten de encontrarle alguna irregularidad, pues no cree tener algo malo en su historia y si bien aceptó que es amigo de los expresidentes mexicanos, dijo no haber negociado nunca con ellos. "No políticos, no rateros y no traidores, y los invito a que me hagan un scouting, y si encuentran algo malo, que lo publiquen, yo les digo que Antonio Pérez es amigo de todos los expresidentes y presidentes. Pero nunca he hecho negocios con ellos, y de eso de trata, de ser transparente, y eso es lo que requiere Jalisco", dijo.

También se refirió a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por parte de Morena, y aseguró estar comprometido con la exjefa de gobierno por lo que consideró que es más importante la posibilidad de que gane las elecciones en el próximo año a su candidatura como gobernador por lo que caminará al lado del proyecto que ella representa.

“Mi compromiso es caminar con Claudia, por encima de mi proyecto, para mí no hay nada más importante que Claudia sea Presidenta de México a que Antonio Pérez Garibay sea gobernador de Jalisco. En este momento tenemos que caminar en la unidad, en Jalisco nos necesitamos todas y todos”, dijo Antonio Pérez en la conferencia de prensa en donde se mostró entusiasmado por formar parte del proceso interno de su partido.

