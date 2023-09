Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el nuevo conflicto que atravesará su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): su exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) por el proceso interno en el que se seleccionó a Claudia Sheinbaum como la nueva dirigente.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 27 de septiembre del 2023, miembros de la prensa le preguntaron al jefe del Ejecutivo Federal mexicano su opinión sobre la 'Guerra' interna que se vivirá en Morena luego de la impugnación de Marcelo Ebrard tras la selección de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) como la nueva dirigente. El presidente AMLO reaccionó tranquilo, pero optó por el silencio.

Ebrard presentó juicio ante el Tepjf por proceso interno de Morena. Foto: Internet

En esta misma intervención, el presidente de la República Mexicana explicó que él ya no es el dirigente de Morena, pues el pasado miércoles 7 de septiembre ya entregó el bastón de mando del movimiento de la Cuarta Transformación (4T) a Claudia Sheinbaum, quien ganó la encuesta interna y derrotó a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y hasta al diputado Gerardo Fernández Noroña.

Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público el bastón de mando aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dicen ustedes", agregó el presidente López Obrador.