AMLO defiende a Omar García Harfuch por Caso Ayotzinapa: "No se puede juzgar a nadie"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Caso Ayotzinapa sigue abierto, y uno de los políticos que se nombró recientemente en las pesquisas fue el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC), Omar García Harfuch, quien además se 'destapó' como aspirante a la jefatura de la Ciudad de México (CDMX). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en la defensa del exfuncionario, pues señaló que no se le vincula con la desaparición de los 43 normalistas, sólo en las reuniones de este caso.

Como informó TRIBUNA, el pasado miércoles, durante la presentación del Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, quien también es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación reconoció que Omar García Harfuch, en su calidad de jefe de la extinta Policía Federal en el estado de Guerrero, sí estuvo presente en las reuniones que habrían servido para crear la 'Verdad Histórica' sobre el Caso Ayotzinapa.

AMLO defendió a Omar García Harfuch. Foto: Internet

Son dos informes los que confirman su nombre, en área de "apartados". Ante esto, han surgido múltiples críticas sobre si García Harfuch, presunto vinculado a este caso, debería postularse a un carpo popular, como es la jefatura de la CDMX por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ante esto, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que la presencia del exjefe de Seguridad capitalina en las reuniones, no garantizan que este haya orquestado la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos', ocurrida en septiembre de 2014.

En la investigación que se está realizando, aparece, y eso externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Encinas, que en una, o las dos, estuvo el exjefe de la Policía, de Seguridad Pública, Harfuch. Esas reuniones las encabezaba el procurador [Jesús] Murillo Karam", declaró el presidente AMLO en su 'mañanera'.

Entonces cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia", agregó.

No se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión”, finalizó AMLO en defensa de García Harfuch por el Caso Ayotzinapa

En esta misma intervención, el mandatario López Obrador pidió "aclarar las cosas como son, no mentir, no usar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores y otros futuros candidatos. Y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desparecidos con fines politiqueros”, puntualizó en el Salón Tesorería este jueves 28 de septiembre.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'