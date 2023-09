AMLO dice que los "corruptos no regresarán", tras entrega de constancia a Xóchitl Gálvez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo, Xóchitl Gálvez acudió al Ángel de la Independencia para recibir la Constancia que la acredita cómo coordinadora del Frente Amplio por México. Estuvo acompañada por los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano. Allí, la aspirante a la presidencia en 2024 dirigió un discurso ante simpatizantes y sociedad civil que se reunieron para celebrar su triunfo.

Por su lado, de gira por Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el bloque opositor luego que la cenadora panista recibió dicha constancia como coordinadora de la oposición y advirtió que no regresarán al poder: "¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal en Campeche: 'Toma tu champotón'. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad".

El mandatario nacional, se mostró confiado en que su proyecto de la Cuarta Transformación tenga continuidad tras las elecciones de 2024. Al encabezar la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y el Distribuidor Aeropuerto, simpatizantes del jefe del Ejecutivo federal le pidieron que se reeligiera, y que estuviera 6 años más en el cargo, algo que rechazó pues afirmó que él es maderista y seguidor de la consigna de "Sufragio efectivo, no reelección".

Manifestó que no hay nada que temer porque ya cambió la mentalidad del pueblo, el cual, indicó, es mucha pieza. A lo que el presidente López Obrador les respondió: "No, eso no, porque soy maderista, 'sufragio efectivo, no reelección'. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo".

Xóchitl Gálvez recibe constancia

Al recibir la constancia que la acredita como coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez dijo que hace unos meses, la oposición estaba desunida y desmoralizada, pero que hoy hay oposición. Al emitir su discurso desde el Ángel de la Independencia, la próxima candidata a la presidencia señaló que en muy poco tiempo le dieron la vuelta al pesimismo.

No vamos a seguir dividiendo a México, porque México necesita hoy unidad. México necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. No vamos a recurrir a la ofensa, al insulto y a la descalificación, México necesita una presidenta que respete a todos, y que gobierne para todas y todos. No vamos a engañar ni a manipular a la gente, les diré siempre la verdad por dolorosa que sea. Ni huevones, ni rateros, ni pen...", expresó.

Fuente: Tribuna