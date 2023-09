Luis Donaldo Colosio descarta ir por candidatura presidencial de 2024 y da sus motivos

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, en Nuevo León, reveló este lunes que no tiene intenciones se postularse como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en 2024, porque no quiere ser quien divida a la oposición, además de que no se siente preparado para esa responsabilidad. Sin embargo, manifestó su intención de seguir haciendo su carrera política en el partido naranja.

Respeto mucho a Movimiento Ciudadano, es la plataforma en la que pretendo quedarme en mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política, pero no voy a hacer el artífice de la división de la oposición, sería irresponsable", expresó Luis Donaldo.

Fue el político Agustín Basave, quien lanzó la pregunta al inicio de un foro organizado en la Universidad de Monterrey (UDEM), a Colosio Riojas. "Son tiempos de definiciones, se viene la encrucijada de elecciones ¿Quieres ser candidato presidencial de MC o de cualquier otro partido?". Tras su exposición sobre nuevas generaciones y la nueva política, al término de la sesión de preguntas y respuestas, explicó las tres razones por las que no buscará la presidencia.

La primera de ellas dijo, es que no es el momento indicado, pues considera que lleva poco tiempo como servidor público y le falta madurez tanto en lo laboral como en su persona. "No hay equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de ese tamaño, con quien pueda planear un buen proyecto político y sobre todo técnico y finalmente que sea un momento en donde socialmente tenga yo esa confianza de la gente", agregó.

En segundo lugar, señaló que no quisiera ser quien divida a una oposición que tenga genuinas intenciones de cambiar el rumbo del país. "No voy a entrar a esas riñas, respeto mucho a Movimiento Ciudadano, pero no voy a hacer artífice de la división de una oposición". Y finalmente, expuso que la tercera razón es su familia, "mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá y es momento de estar con mis hijos".

En días pasado, Colosio había dado a entender que difícilmente el sería un candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia para las elecciones del 2024. Fue el lunes 28 de agosto cuando el alcalde de Monterrey reveló que Patricia Mercado podría ser la opción de Movimiento Ciudadano para la candidatura presidencial y enfatizó la vasta trayectoria de Mercado para asumir dicho rol si el partido decide optar por una candidata mujer.

Fuente: Tribuna