Xóchitl Gálvez es la candidata oficial para las elecciones 2024: "Acepto con orgullo"

Cajeme, Sonora.- Después de un largo proceso interno en el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez recibió la constancia como candidata presidencial en las escalinatas del Ángel de la Independencia; arropada por los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, aunque también fue notoria la ausencia de Beatriz Paredes, quien debió declinar tras los resultados de las encuestas.

En el evento destacó la presencia de la sociedad civil, siendo Ceci Flores, la madre buscadora de Sonora, una de las principales acompañantes; ante grupos tan heterogéneos, Xóchitl aseguró que hace unos meses la oposición estaba dividida, pero que ahora está unida y fuerte.

Yo, Xóchitl Gálvez acepto con gran orgullo el reto de coordinar el Frente Amplio por México”, dijo ante el aplauso generalizado. En su primer discurso como la candidata presidencial del Frente Amplio por México, la senadora panista arremetió contra el gobierno de la “Cuarta Transformación”, al que criticó por no hacer historia como prometió y, al mismo tiempo, convertirse en lo que tanto combatieron: la mafia en el poder.

Quienes dijeron que juntos harían historia acabaron en pandilla, están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando, haciendo la historia se hace en la discordia, sino en la reconciliación”, dijo.

Gálvez también mencionó las tres cosas que hará y las que no, en caso de ganar la Presidencia de la República en 2024. Se comprometió a no dividir a la población con un discurso polarizante, sino por el contrario, promover la unidad entre los mexicanos; no recurrir a la ofensa ni a la descalificación; y por el último, planteó no engañar ni manipular a la gente, “les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea”, prometió.

Ante miles de seguidores, Gálvez se atrevió a prometer un gobierno que siga la “regla de oro: ni huevones, ni rateros ni pendejos”. Una arriesgada apuesta, considerando que son los partidos de la vieja usanza quienes le impulsan. Xóchitl prometió también ser una presidenta que escucha, que acepte la crítica y con ella construya al país. “Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más”, comprometiéndose también a encabezar un gobierno que incluya a las minorías, grupos marginados y a los vulnerables.

Arropo ciudadano

Ceci Flores, líder de la agrupación Madres Buscadoras de Sonora, estuvo presente en el evento; tal como le pasó a Gálvez, nunca fue recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que cerró las puertas de Palacio Nacional y les mandó a decir que no había caso en reunirse si ya eran atendidas por sus subalternos.

Es la primera vez que alguien tan importante, como usted, nos invita a tener voz, la voz que un día callaron de nuestros desaparecidos, pero que nos dejaron vivas para alzar la voz por ellos”, dijo la activista.

Gálvez también estuvo acompañada por la pepenadora Elsa Ortigoza así como por Nicolás Olguín, presidente de la organización Bienes Comunales de Dios Padre, uno de miles despojados de tierras en México, particularmente en Hidalgo.

Apoyo nacional

En el evento estuvieron presentes los ciudadanos que forman parte de las organizaciones civiles, conocidos como “marea rosa”. Los simpatizantes de los partidos políticos agitaron sus banderines con las siglas del PAN, PRI y PRD. La movilización de simpatizantes fue masiva, podían verse desde el Ángel de la Independencia hasta la glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de Reforma. Además, había cientos de personas en las calles aledañas. Con la entrega de la constancia que la acredita como la representante del Frente Amplio por México, ayer concluyó oficialmente el proceso interno en el que se registraron 33 aspirantes a la Presidencia.

