Más recursos y poder para el Ejército mexicano: AMLO entrega el Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó ayer de forma oficial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la administración del Tren Maya, obra insignia de su administración, que se prevé comience actividades en diciembre. “Ya hay un decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), Tren Maya, para todo lo que es la construcción de los 1,554 kilómetros de vías, la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya”, explicó en su conferencia matutina de ayer.

López Obrador anunció que el general Óscar David Lozano Águila será el nuevo director general de la empresa que operará el Tren Maya, una de las obras insignia emprendidas durante su gobierno. Ante las críticas, el presidente justificó la decisión argumentando que la mega obra se realizó con recursos públicos, sin un peso de la iniciativa privada, por lo que le corresponde “al pueblo” cuidar de ella.

El pasado fin de semana el presidente AMLO estrenó el Tren Maya. Foto: Internet

¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo”, argumentó.

Pese a los cuestionamientos, el gobierno no explicó cómo esta decisión no forma parte de la prebendas, recursos y proyectos que le fueron encargados al Ejército, volviéndolo no sólo multifuncional sino en un acumulador de poder y de dinero público. El Tren Maya, con una inversión de casi 20 mil millones de dólares es una obra clave para el mandatario que, de acuerdo con el analista Marco Levario, “es vista como la herencia de su gobierno para México, aunque sea poco eficiente, haya contaminado y comprometido al medio ambiente y no tenga garantizado el retorno de inversión”.

¿Cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche, y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Se lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional”, remarcó.

López Obrador recordó que el tren busca potenciar el turismo en la zona, que alberga al popular destino de Cancún, además de servir para transportar pobladores locales y carga. “Son cinco estados que van a tener posibilidades de crecimiento como no sucedía anteriormente, no hay que olvidar que durante 40 años se abandonó el sureste”, comentó.

Al final, López Obrador hizo lo que se preveía. En diciembre pasado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mostró su preocupación porque el Estado mexicano estaba otorgando una carta en blanco al Ejército con el Tren Maya, lo que abría la posibilidad a la violación de derechos humanos y al irrespeto al medioambiente.

Como proyecto dirigido por el Estado, el Gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente… además, el Gobierno ha elevado el proyecto a la categoría de proyecto de seguridad nacional, lo que le permite derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales”, expuso en una carta dirigida a la Presidencia, la cual fue ignorada.

El Elegido

Óscar David Lozano es el general brigadier elegido para dirigir el Tren Maya. En abril pasado, siendo el responsable de las obras de construcción dijo que la sociedad debería “olvidar que somos fuerzas armadas… somos México”. Lozano Águila ingresó a la Sedena en 1981 como cadete, después fue nombrado subteniente de Administración, luego Segundo de Admiración, grado que le permitió pertenecer al Estado Mayor el 1 de agosto de 1991.

Y así sucesivamente hasta llegar al cargo de general brigadier, desde el que brinca ahora a una labor civil frente a la mega obra del sexenio obradorista.

