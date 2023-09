AMLO niega 'dedazo' en Morena: Se enterará por la prensa quién será el candidato para 2024

Ciudad de México.- Este miércoles 6 de septiembre será histórico para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues se revelará quién es el elegido para ser su candidato en las elecciones presidenciales 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no tiene información sobre el proceso de selección y que se enterará por medio de la prensa quién será el elegido para postularse a la presidencia de la República Mexicana.

Este miércoles Morena elige a su candidato. Foto: Internet

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 6 de septiembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que no ha estado en comunicación con las 'corcholatas' de Morena; lo único que tendría claro es que hoy mismo entregaría en bastón de mando a él o la seleccionada para ser la candidata para los comicios del 2024. Los más sonados, hasta el momento, son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Tengo información como ustedes, no crean que sé más que ustedes, porque yo no estoy hablando con los dirigentes, no he hablado con quienes están llevando el proceso. Hablé cuando di a conocer mi punto de vista, entregué un documento y agradezco mucho, porque se tomaron en cuenta mis recomendaciones; actuaron de manera muy respetuosa los gobernadores, las gobernadoras y se portaron muy bien, los aspirantes a coordinadores del Movimiento de Transformación", agregó AMLO.