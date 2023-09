¿Sheinbaum vs Ebrard? AMLO rechaza ruptura interna en Morena tras revelación de candidato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema del momento es la selección del abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que ha surgido controversia sobre quién será el o la candidata de cara a las elecciones presidenciales 2024. Ante esto, el mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que no habrá ruptura dentro del Movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Desde hace varias semanas, han surgido rumores de posibles roces entre las 'corcholatas' de Morena, principalmente, en el 'duelo' Claudia Sheinbaum vs. Marcelo Ebrard, ya que son los favoritos para ganar la candidatura a la presidencia de México. No obstante, el presidente AMLO aseguró que ellos y los otros cuatro aspirantes son aliados y que además son "gentes mucho muy responsables".

No va a haber ningún problema, no hay problema, vamos a esperar el resultado pero son gentes mucho muy responsables. [...] Además el pueblo… ¿Quién manda? El pueblo. ¿Quién pone orden? El pueblo. ¿Quién pone a cada quién en su sitio? El pueblo. Ya no es el tiempo de antes que era la campaña de medios, una campaña mediática era lo que decidía, no", declaró el mandatario López Obrador este miércoles, en su conferencia desde Palacio Nacional.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 6 de septiembre del 2023, AMLO sostuvo que "ahora el que hace el escrutinio, califica, el que actúa como juez es el pueblo, no es una persona, o dos o un grupo de personas; es la gente, el pueblo que tiene un instinto certero, que sabe bien". En esta misma intervención, señaló que las seis 'corcholatas' no son "ambiciosos vulgares", en contraste con sus opositores.

No son ambiciosos vulgares, se lucha por el pueblo. [...] Para nosotros el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. [Los oligarcas] no están pensando en el pueblo, como están pensando en ellos. Es lo único que les importa, y pueden fingir y simular en el discurso, pero es pura demagogia, aquí hay idealismo. Si no hay principios y no hay ideales, no tiene sentido el ejercicio de la política que es un noble oficio”, recalcó en el Salón Tesorería.", agregó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

Cabe señalar que Morena, partido fundado por AMLO y con el cual llegó a la Presidencia de México en 2018, anunciará este miércoles a su candidato para los comicios del 2024. Este mismo día, el mandatario tabasqueño entregará el bastón de mando del Movimiento.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'