Warren Bowie and Smith: Opiniones y análisis sobre la inversión con el bróker.

Ciudad de México.- Fundado en 2020, el corredor con base central en la Isla Mauricio ha tenido un crecimiento muy importante en sus primeros tres años en el mercado. Aquí te contamos todo sobre él: cómo funciona, pros y contras y lo que se comenta sobre éste en las principales comunidades de traders e inversores del mundo.

1. ¿Qué es Warren Bowie and Smith?

Warren Bowie and Smith es un broker multiactivos lanzado al mercado en el año 2020. A través de una plataforma muy profesional y eficiente permite comerciar con más 200 activos de distintos mercados de forma ágil y veloz.

La fintech es propiedad de la firma Securcap Securities (MU), un holding con diversos equipos de profesionales que ofrecen servicios de corretaje en Europa, Asia y América. De tipo market maker, nos permite acceder a una gran cantidad de valores mediante instrumentos financieros derivados.

El broker tiene su sede matriz en el país de Mauricio, aunque también posee residencias fiscales en las Islas Seychelles y Chipre, en el continente europeo.

2. ¿Warren Bowie and Smith es confiable?

Si te preguntas si Warren Bowie and Smith es una estafa, puedes estar tranquilo de que no lo es. La empresa Securcap Securities ostenta certificados regulatorios que avalan su operación dentro del marco legal correspondiente a las zonas de Europa y Asia, entre otras regiones. En el caso del Viejo Continente, proviene de una licencia de la CySEC.

Por otra parte, el broker posee un fondo de reserva con el cual garantiza los fondos de los clientes ante eventuales incidentes de seguridad que dañen al capital del inversor. Es decir, que si nos vemos perjudicados económicamente por algún problema con la plataforma de corretaje, la compañía responderá por ello.

Por último, está el aspecto tecnológico. Y desde esta perspectiva, también WB&S ofrece un entorno que lo presenta como una opción segura para el trader. Proceso de registro Conozca a su Cliente (KYC), cifrado de datos personales de los usuarios, autenticación de dos factores en el momento del login y otras medidas tech de securización de la plataforma permiten operar con ellos de forma confiable.

3. Opiniones sobre Warren Bowie and Smith

Cuando analizamos las opiniones de usuarios sobre Warren Bowie and Smith en las diferentes plataformas y comunidades nos encontramos con una tendencia mayormente positiva. Por ser un broker joven, hay sitios de referencia como Trustpilot por ejemplo, en los cuales no ha cosechado aún calificaciones. Pero en otros, como las tiendas de descarga para dispositivos móviles o en sitios especializados, sí podemos encontrar devoluciones sobre su desempeño.

Según el conteo estimado que realizamos, el 70% de los inversores que han utilizado WB&S lo aprueban, destacando la calidad de la plataforma, la diversidad de los activos disponibles y los costes operativos bajos.

Por otra parte, quienes dejan comentarios negativos aducen principalmente demoras en el servicio de atención al cliente o exponen quejas sobre que ciertos activos o beneficios no están disponibles en su propia región.

Transcribimos algunos comentarios sobre Warren Bowie and Smith extraídos de distintos foros y blogs:

#1

“Es un broker nuevo, que está incorporando cosas de a poco. En general me gustó”

#2

“Tienen que mejorar su atención al cliente. No puede ser que tarden tanto en responder consultas mínimas. El resto está todo muy bien realmente. Sólo me molestó que se demoren así para responder al cliente por preguntas sencillas o necesidad de ayuda, eso no está bien y deben mejorarlo”.

#3

“Lo mejor es su plataforma. Súper recomendable. Pude invertir en acciones y en commodities que es lo mío, rápidamente, con un depósito mínimo bajo. Sin dudas, un muy buen broker en Europa.”

4. Plataforma y app mobile en Warren Bowie and Smith

Warren Bowie and Smith dispone de una plataforma de trading de desarrollo propio llamada Web Profit. En ella podemos operar con las herramientas de comercio en línea más demandadas por el público inversor profesional. Gráficos de calidad, charts, completa información de los mercados en tiempo real, herramientas de trading automático como Stop Loss y Take Profit, entre otras, son variables de uso que soportan una operación amigable a la vez que profesional.

Con alta liquidez y un servicio de colocación de órdenes veloz y seguro, tenemos acceso a los mejores valores internacionales en vivo, con información transparente sobre cotizaciones, tendencias, spreads y costes finales.

Por otro lado, existe también una aplicación de tipo mobile llamada Mobile Xcite que podemos usar en dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS. En este caso el software de manufactura propia es tan usable como en la versión web, por lo que podemos descargar la APP y utilizarla sin problemas de forma gratuita. Facilita notificaciones vía push y por correo electrónico, sobre variables predefinidas por el usuario como variaciones de precio o tendencias.

Hasta el momento, mediados de 2023, mientras redactamos esta review sobre Warren Bowie and Smith, el corredor no dispone habilitada la integración de su software con la popular plataforma de trading Metatrader.

5. Servicios adicionales en Warren Bowie and Smith

Entre otros servicios que ofrece este corredor encontramos la plataforma educativa, una sección con contenidos y materiales de calidad que nos ayudan a mejorar nuestro trading, en el caso de que tengamos ya conocimientos, o mejor aún aprender a invertir en mercados financieros si es que somos completamente novatos.

Brinda servicios de asesoría personalizada y apoyo al trader, aunque esto se cobra de forma adicional. Sí es gratuito el excelente servicio de atención al cliente en idioma español que ha montado el corredor, el cual da respuestas a toda hora en todos los días de la semana. Los canales de comunicación son las aplicaciones de mensajería (principalmente WhatsApp), el correo electrónico y la llamada telefónica.

El servicio de gerencia o asesoría personalizada es constituido por un equipo de profesionales del trading de experimentada trayectoria en la Bolsa de Valores y en la gestión de instrumentos financieros derivados.

6. Costes y comisiones

Warren Bowie and Smith es un broker económico en términos generales. El corredor no cobra comisiones fijas por transacción, ni por compra o venta ni por depósito o retiro de fondos. El modelo de ingresos de WB&S es por spreads, lo que significa que allí está la ganancia de la empresa. Los spreads o diferenciales del broker son relativamente bajos con respecto a la competencia.

En otros aspectos, debemos considerar también un rollover que se grava sobre posiciones nocturnas y el coste punitivo que se aplica a las cuentas inactivas, que son cuentas de usuarios que no han registrado movimientos ni login durante al menos 90 días. El cargo por cuenta inactiva es de unos 500 dólares.

Es importante destacar que el depósito mínimo en Warren Bowie & Smith es de 200 USD y que podemos utilizar una cuenta de demostración gratuita e ilimitada para conocer sus prestaciones y performance. Los medios de pago son varios, incluyendo transferencia bancaria, tarjetas de crédito y débito (Visa y Mastercard) y algunas billeteras virtuales, las cuales dependen de la zona en la que resida el inversor.

7. Activos negociables en Warren Bowie & Smith

La amplia cartera de activos que dispone WB&S es una de sus principales ventajas. Se trata de un abanico muy completo de opciones, que incluye:

Acciones de empresas de las Bolsas de Valores más importantes del mundo, especialmente las de Estados Unidos y Europa, aunque también Asia y América Latina,

Índices, ETFs, fondos de inversión y otros activos similares,

Energías (petróleo y gas), productos básicos, metales (oro, plata, platino) y materias primas blandas,

Mercado forex (más de 30 pares de divisas),

Monedas cripto (Bitcoin, Ethereum y las principales en demanda).

Todos estos valores están disponibles para comerciar sin comisiones fijas, aunque la competitividad de los spreads depende de mercado en el cual se estará operando.

8. Notas finales

Hemos llegado al final de nuestra revisión sobre Warren Bowie and Smith, en la que hemos considerado con especial énfasis la reputación y prestigio del broker en las comunidades de inversores.

Como pudimos ver, se trata de una plataforma financiera que oficia de intermediario entre el trader y los distintos mercados con eficacia, velocidad y seguridad en las transacciones. Los costes para el inversor están en la media de la industria y las opiniones de usuarios sobre Warren Bowie and Smith son en general positivas.

FAQ

¿Cómo abrir una cuenta en Warren Bowie and Smith?

El broker ofrece la apertura de cuenta en 5 minutos. Para ello sólo tienes que acceder a su portal web oficial, hacer clic en el botón de “Registrarse” y completar el formulario de solicitud con tus datos personales básicos y algún que otro documento respaldatorio. Luego, confirmas, envías y aguardas que te aprueben el pedido, lo cual no debería tardar más que unos pocos minutos.

¿WB&S está disponible en todos los países?

Bueno, no en todos los países del mundo. Cuba, Rusia y Venezuela, por ejemplo, no tienen acceso al corredor. Pero luego, la mayoría de los países del planeta actualmente tienen permitida la operación para esta fintech, que cuenta con regulaciones oficiales a nivel europeo, americano y asiático.

Descargo de responsabilidad:

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un broker online. Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva. Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.