¿Se va a Movimiento Ciudadano? Marcelo Ebrard descarta ir por la vía independiente

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 7 de septiembre el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, anunció a través de las redes sociales que quedaba descartada de manera definitiva la posibilidad de contender a la presidencia de la República por la vía independiente, por lo cual se avivaron tanto los rumores de una posible ruptura con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al tiempo de haber una posible afiliaciones con Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con lo expuesto por el excanciller, contender por la vía independiente no sería una buena forma para contribuir al futuro que dijo, "anhelábamos para México". Cabe destacar que horas antes de este mensaje, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva dejo claro que sus intenciones eran las de figurar en la boleta electoral a pesar de que el partido creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hubiera elegido a Claudia Sheinbaum Pardo como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Bajo esa tónica, el aspirante a la presidencia de la República aseguró que el próximo lunes 11 de septiembre llevaría a cabo una reunión con personas afiliadas a su movimiento con el objetivo de evaluar qué seguiría para él para los comicios del próximo 2024. Este mensaje desató varias posturas de parte de internautas quienes le insistieron en apostar por la vía independiente y no afiliarse a ningún otro partido, al tiempo que hubo otros que rescataron que se trataba de u berrinche que afectaría de manera directa a la denominada 4T.

AMLO da su postura

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal insistió la mañana de este viernes 8 de septiembre ante los representantes de la prensa, que la reunión que tendrá Marcelo Ebrard el próximo lunes, será con el objetivo de pedirle una opinión a su equipo de trabajo y, si en tal casi deciden retirarse del partido al cual el excanciller recientemente se afilió con el objetivo de contender a la presidencia, estaba en toda su libertad.

Las puertas están abiertas, pero al mismo tiempo también que tome sus decisiones", dijo.

Al ser cuestionado sobre si todavía consideraba que el excanciller era su hermano, el mandatario federal aseguró que sí, todavía lo consideraba como tal e incluso remarcó que considera que tiene muchos hermanos dentro de la política mexicana. No obstante hizo énfasis en que durante el proceso interno de morena no se actuó de manera antidemocráticas y por ello insistió en que tiene su conciencia tranquila al no haber favorecido a Claudia Sheinbaum de quién dijo ahora le corresponde continuar con la 4T.

Si hibernemos actuado de manera antidemocrática, si hubiese habido dedazo, trampas, entonces yo me sentiría muy mal y tengo mi conciencia tranquila (…) si una encuesta hubiera salido distinta, una, o el margen hubiese estado reducido, entonces si habría más elementos".

Hasta este momento, Marcelo Ebrard no se ha pronunciado por la posibilidad de afiliarse a Movimiento Ciudadano para competir durante las elecciones del 2024 al igual que tampoco lo ha hecho el partido; sin embargo, Claudia Sheinbaum recordó que lo había invitado a las reuniones que tuvieron lugar el pasado jueves pero el excanciller no le respondió. Del mismo modo, Mario Delgado quien funge como dirigente nacional de Morena, adelantó que lo buscaría para con ello aprovechar la oportunidad que tiene dentro del partido.

