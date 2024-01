Confirmado: Manlio Fabio Beltrones se registra en convocatoria del PRI para el Senado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Manlio Fabio Beltrones, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó su regreso al ámbito político con la intención de postularse como candidato al Senado en las elecciones programadas para el 2 de junio de 2024. Después de meses de especulaciones, el exlegislador expresó en una entrevista con Luis Alberto Medina su interés en regresar al Senado, donde ya ha ocupado un cargo en dos ocasiones.

Además, el político sonorense formalizó la noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que ya se registró a la convocatoria del partido tricolor, motivo por el cual acudió ante el Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora para inscribirse: "Cumpliendo el requisito de la convocatoria de mi partido, el PRI, esta tarde atendí la normatividad del @IRHnacional en el Comité Directivo Estatal. Ahí vamos, cumpliendo y avanzando",

Beltrones reveló que su decisión de aspirar a una candidatura se podría materializar el 17 de este mes, aunque la convocatoria aún no ha definido la cantidad de contendientes. Destacó su interés personal en el proyecto, señalando que se encuentra en una etapa en la que no se ha tomado una decisión definitiva. Además, resaltó su deseo de participar en momentos tan singulares como los actuales, donde la percepción general es que todo está establecido y no se puede cambiar el estado de las cosas, buscando demostrar que aún es posible realizar acciones positivas.

En caso de no obtener la candidatura directa, Beltrones no descarta la posibilidad de postularse por la vía plurinominal en la lista de candidatos del PRI o del PRD, partidos con los cuales ha mantenido acercamientos. Cabe destacar que, a lo largo de su extensa carrera política, Beltrones ha desempeñado roles destacados en la Cámara de Diputados y en el Senado, siendo también gobernador del estado de Sonora de 1991 a 1997.

En 2012, buscó la presidencia de la república, pero perdió la candidatura en el PRI ante Enrique Peña Nieto, quien finalmente ganó las elecciones de ese año. Desde entonces, Beltrones estuvo alejado de los reflectores políticos. Ahora, se especula que podría formar parte de la fórmula senatorial junto a Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), quien expresó su disposición a colaborar con Beltrones.

La eventual llegada de Beltrones al Senado ha recibido respaldo de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, quien elogió sus logros y aseguró que tiene lo que se necesita para ocupar el puesto. Durante un evento de la senadora con licencia del Partido Acción Nacional dijo que el exgobernador de Sonora es un "hombre preparado", con "conocimiento" y "trayectoria".

AMLO opina

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este martes que "Todos tienen derecho a participar" y no se le debe de impedir a nadie que participe en el próximo proceso electoral. En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que a nadie se le puede impedir participar en el proceso electoral de 2024 y confió en que la gente tome una buena decisión.

