Reforma de AMLO no eliminará todos los organismos, solo los que "legalizan la corrupción"

Ciudad de México.- El próximo 5 de febrero, en el marco de la celebración del Día de la Constitución, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará un paquete de Reformas con iniciativas para modificar la Carta Magna. En este se incluirá la propuesta de eliminar los organismos autónomos, no obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que no serán todos.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 19 de enero del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario López Obrador fue cuestionado sobre la iniciativa de Reforma que presentará para eliminar organismos autónomos, como lo son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); entre otros.

AMLO no desaparecerá a todos los organismos autónomos de México. Foto: Internet

Se le preguntó si busca desaparecer a todos, por ejemplo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a lo que el presidente de México se río y negó rotundamente. AMLO señaló que solo buscarán eliminar a los organismos que fueron creados para proteger intereses particulares. En total serían 10, señaló.

No, la Comisión de Derechos Humanos no [será desaparecida]. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Sí, con como 10. Uno es el IFT ( Instituto Federal de Telecomunicaciones ), por ejemplo", mencionó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.

En esta intervención, el presidente de México señaló que el IFT ha estado frenando las operaciones de Internet para el Bienestar en varias ciudades de México, ya que defiende a los monopolios: "Esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación y resulta que sigue habiendo los monopolios. Ahora que nos comprometimos a que haya Internet para todos, porque es importantísimo [...] no nos han dado permiso, nada más para atender en ciertas comunidades".

No podemos dar nosotros el servicio de Internet en la Ciudad de México (CDMX); nos dijeron, además, era la prioridad, pero solo en las comunicades más apartadas y ya lo estamos haciendo, poniendo antenas y todo, pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema, no podemos vender chips aquí en la ciudad, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad, no nos los autorizan, aunque sea más barato", condenó AMLO.