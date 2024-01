AMLO niega injerencia en despido de Azucena Uresti y pide que aclare su salida de Milenio

Durango, Durango - El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las recientes especulaciones sobre su presunta participación en la salida de Azucena Uresti como conductora de Milenio Televisión. La periodista, quien se unió a Grupo Multimedios hace casi 20 años, anunció la terminación de su noticiero, generando controversia y dando pie a especulaciones sobre censura gubernamental.

Durante un evento en Durango, el mandatario expresó su desacuerdo con las acusaciones que sugieren que solicitó el despido de Uresti como un acto de censura. López Obrador negó rotundamente cualquier intento de interferir en la labor periodística y enfatizó su compromiso con la libertad de expresión.

Da la idea o da a entender que fue víctima de una censura, no, nosotros respetamos el derecho de manifestación libres de las ideas, nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes", destacó el presidente.

En respuesta a las declaraciones de Uresti, quien argumentó que su salida se debió a "circunstancias especiales que se están viviendo en la actualidad", López Obrador instó a la periodista a proporcionar una explicación más detallada sobre los motivos detrás de su decisión.

Me gustaría que esta periodista Azucena, que dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo, por lo que deja la televisora, ojalá y que hablara", expresó el presidente.

Asimismo, López Obrador subrayó su compromiso con la libertad de expresión y aseguró que nunca intervendría para solicitar el despido de un periodista. Hizo referencia a otros periodistas prominentes y señaló que, de ser esa su intención, llamaría a los dueños de Televisa y Radio Fórmula para pedir el despido de Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva.

Conozco al dueño de Milenio, Francisco González, mi amigo, puedo decir, pero nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista", afirmó.