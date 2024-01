AMLO: Maseca no aumentará precios este 2024; costo de la canasta básica, a la baja

Querétaro, Querétaro.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, realizada en el estado de Querétaro, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el dueño de la empresa Maseca (subsidiaria mexicana de Gruma) le confirmó el pasado jueves que este año 2024 no habrá un aumento en el precio de la harina de maíz. El presidente de México agradeció esta acción "solidaria" para combatir la inflación.

AMLO confirma que Maseca no subirá sus precios este 2024. Foto: Internet

Ante los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el pasado jueves 18 de enero, el presidente del consejo de Administración de la empresa Maseca le informó que este año no habrá aumento en el costo de la harina de maíz. AMLO le agradeció y señaló que, con los cambios en el salario mínimo y la canasta básica, se combate la inflación y se destruyen mitos sobre la economía en México.

Agradecerles a industriales. El jueves, personalmente, el dueño-presidente del consejo de Administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz, eso es una buena noticia", comentó López Obrador este lunes.