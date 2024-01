AMLO reacciona a 'mañaneras' de Xóchitl Gálvez: "Los fifís no se levantan temprano"

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, viernes 26 de enero del 2024, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la propuesta de la candidata de la oposición a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, sobre implementar ruedas de prensa. El jefe del Ejecutivo Federal, sin mencionar nombres, se burló y aseguró que "los fifís no se levantan temprano".

Cabe señalar que el pasado jueves 25 de enero, la exsenadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien busca la presidencia de la República Mexicana este año por ese partido, el PRD y el PRI, declaró que su equipo ya trabaja en lo que será la competencia de la conferencia 'mañanera' de López Obrador. Sobre los detalles, solo se sabe que estará activa en el periodo de intercampaña del proceso federal de este año.

El presidente de México, desde su rueda de prensa en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, compartió que ya se enteró de esta "propuesta", inspirada en sus conferencias, y calificó la intención como "muy buena", sin embargo, no pudo evitar burlarse del "horario" ya que aseguró que esta será pasando las 10:00 horas, tiempo del Centro de México.

Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera [...] Me da mucho gusto. A las 10 de la mañana no le hace. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Pero está bien, está mucho muy bien, que eso es parte de la libertad", dijo con un tono burlón el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.