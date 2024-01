Esto es lo que debes saber antes de comprar un auto en Facebook, según las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, las redes sociales fueron creadas con el objetivo de acercar a las personas y ayudar a que la gente pueda mantenerse en contacto con sus seres queridos, la realidad es que éstas no han dejado de evolucionar, al grado en el que ya es posible adquirir cualquier tipo de objeto o bien material por medio de sitios como Market Place, de Facebook; en Instagram y hasta en X (antes Twitter).

Lamentablemente, ni siquiera estos lugares han podido mantenerse lejos de las garras del crimen, puesto si bien, hay gente que ha logrado emprender sus propios negocios en las redes sociales, también hay personas malintencionadas que están al acecho de incautos para poder estafarlos o peor, puesto se han reportado casos de secuestros, violaciones y hasta asesinatos de clientes y de propios vendedores, luego de que se quedaron de ver en algún lugar para realizar la entrega de la mercancía adquirida.

Uno de los rubros que más da de qué hablar es el de la venta de vehículos, terrenos o bienes raíces, debido a que en esta rama se mueven grandes cantidades de dinero, por lo que los estafadores y criminales se mantienen en ésta área para poder robar. Ya sea promocionando inmuebles y autos a precios muy económicos que, posteriormente, no entregan o que pertenecen a alguien más. Es bajo este contexto que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una serie de consejos que pueden seguir para evitar fraudes, robos y hasta sustos.

Consejos de la CCS para comprar bienes en redes sociales

¿Cómo comprar cosas en línea de forma segura?

El primer consejo emitido por la dependencia, es investigar la reputación del vendedor, esto puedes hacerlo a través de las reseñas que tiene en redes sociales o revisando su perfil. Descarta aquellas cuentas recién creadas o con pocos comentarios, también revisa y duda de las reseñas de clientes satisfechos. Date el tiempo para revisar estos últimos, si son perfiles falsos o recién creados diles ‘adiós’.

Revisa que los papeles del auto, moto, terreno o casa sean originales y legales, esto te ayudará a evitar problemas al comprar tus bienes, ya que podrás saber si pertenece a alguien más o no. Al momento de realizar el pago, es necesario que evites hacerlo en efectivo. Procura hacer la transferencias bancarias de manera electrónica, esto te ayudará a rastrear el dinero en caso de que haya algún inconveniente. En caso de que tengas que reunirte con el vendedor, haz la cita en un lugar público como una plaza o un restaurante, así no correrás riesgo de un secuestro u emboscada. Por último, evita las ofertas que sean demasiado buenas para ser reales, porque en la mayoría de los casos no son ciertas.

