(VIDEO) Exsenador Alejandro Rojas Díaz renuncia a Morena: Se lanza contra AMLO y Sheinbaum

Ciudad de México.- El próximo mes de junio se celebrarán las Elecciones 2024, las cuales serán "las más grandes en la historia de México", ya que se elegirán no solo a alcaldes, diputados y senadores, sino también al o la presidenta de la República. El ambiente político está tenso en el periodo de intercampaña, y los cambios en los partidos políticos continúan. Hoy, domingo 28 de enero del 2024, el exfuncionario Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó su renuncia al partido fundado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante un video compartido en la red social 'X' (antes Twitter), el exsenador de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, informó que dejaría el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual lo llevó a conseguir su puesto y a que AMLO fuera el presidente de México desde 2018 a 2024. El también exdiputado acusó que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se volvió la "cuarta traición al pueblo de México".

En el mismo material audiovisual, el cual dura 8:37 minutos, el exsenador señaló que el presidente López Obrador, y la doctora Claudia Sheinbaum (candidata única del Movimiento de la 4T a la Presidencia de México) ya han desviado los principios, promesas, los compromisos y contenidos en el proyecto de nación pactados en las elecciones de 2018. Señaló que quieren forjar un régimen autoritario.

La Cuarta Transformación está desviando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista”, acusó", mencionó el político en su clip, el cual ya superó las 200 mil reproducciones.

Millones de mexicanos votamos en el 2018 para edificar un presidencialismo democrático, no un presidencialismo absolutista que hoy pretende desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un maximato político”, agregó.

Díaz Durán justificó su salida y sostuvo que no será cómplice del "segundo piso de la Cuarta Transformación" promovido por Claudia Sheinbaum, pues advirtió, supondría el autoritarismo democrático y seguiría la misma línea que la de AMLO. Finalmente, criticó que la estrategia de seguridad "abrazos, no balazos" no ha sido efectiva, debido a la gran cantidad de homicidios dolosos que hay en la actualidad. Igualmente, cuestionó los servicios de salud y la pobreza.

Ni abrazos ni balazos, que se aplique la ley. Yo no voy a ser cómplice para que este último periodo del sexenio se consolide ese régimen cuasi estalinista en donde se fustiga la libertad de expresión”, concluyó.

Fuente: Tribuna