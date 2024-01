PRI apoyará reforma a pensiones y AMLO celebra: "¡Hasta las piedras cambian de parecer!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que apoyará algunas de las iniciativas de reformas a la Carta Magna que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentará en el marco del Día de la Constitución; entre estas, estará el cambio a las pensiones para jubilados. Esta noticia llegó a Palacio Nacional, y el jefe del Ejecutivo Federal mexicano celebró.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, miércoles 31 de enero del 2024, realizada en el Salón de la Tesorería, el mandatario López Obrador celebró que uno de sus más grandes opositores, el PRI, haya anunciado que apoyará una de las reformas más importantes que propondrá el próximo 5 de febrero sobre las pensiones a trabajadores formales. Señaló que la gente "no puede vivir en el error tanto tiempo", en referencia a los legisladores priistas.

¡Qué bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer! Es que no se puede vivir tanto tiempo en el error [...] [Los del PRI], cómo si sus antepasados promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros, y cómo de repente cambian completamente y son defensores de privilegios y defensores de las minorías, y se olvidan de los campesinos, se olvidan de los obreros y se olvidan del pueblo. No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro", declaró el mandatario tabasqueño.

En esta misma intervención, López Obrador señaló que los partidos políticos "son instrumentaos de lucha al servicio del pueblo, simples instrumentos de lucha, lo que interesan son las causas, lo que importa es que haya justicia, y democracia y libertades en el país, independientemente de los partidos. Qué bien". Con lo anterior, sostuvo que no considera un problema que ahora la oposición lo quiera apoyar.

No obstante, AMLO apuntó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) "no negociamos principios ni ideales, nunca lo hemos hecho, no entramos en componendas con ningún grupo". Cabe recordar que el día de ayer, 30 de enero, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, declaró en conferencia de prensa que los legisladores de su partido votarán por dicha reforma porque "están de acuerdo con una jubilación digna".

Tenemos la instrucción de ir a favor de todo aquello que beneficie a los mexicanos", declaró el dirigente, quien además pidió discutir la reforma para recortar la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales que impulsa Morena.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'