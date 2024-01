AMLO asegura que la 4T rescató a Pemex y detuvo los gasolinazos en México

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, jueves 4 de enero del 2024, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) festejó el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que se presentara un informe sobre la situación actual de la petrolera. El presidente aseguró que el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) rescató a la empresa.

Frente a medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano acusó a sus opositores, los "neoliberales, los neoporfiristas" de querer destruir a Pemex. No obstante, no lograron su propósito, pues el Gobierno de la 4T, el cual habría empezado con su llegada a la Presidencia de México, rescató a la petrolera y evitó los famosos "gasolinazos" que caracterizaban a Administraciones pasadas.

AMLO aseguró que la 4T rescató a Pemex. Foto: Internet

Que le informen al pueblo de México cómo está Pemex de manera muy clara, con el propósito de que, pues todos celebremos de que se rescató de nuevo Pemex, les adelanto eso, y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención", señaló AMLO este jueves.

En esta misma intervención, el tabasqueño señaló que, si sus opositores hubieran seguido en el Gobierno de México, seguramente el litro de gasolina estaría en este momento a 30 o 35 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MN/MX), tal como señalaron campañas en su contra al inicio de este Año Nuevo 2024, cuando lo acusaron de un nuevo supuesto 'gasolinazo'.

Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí no costaría, como se difundió a finales y a principios de este año, el litro de gasolina, 28 o 29 pesos. Ya ven cómo echaron una campaña de que ya estaba vendiéndose la gasolina en 28 o 29 pesos, un gasolinazo, así como lo hacían ellos", condenó López Obrador.