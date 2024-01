AMLO reconoce error y pide disculpas por comentario transfóbico a diputada Salma Luévano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes, en su conferencia de prensa 'mañanera', el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió como "señor vestido de mujer" a la diputada transexual Salma Luévano, comentario que desató polémica y críticas en redes sociales por parte de la comunidad LGBT+. En menos de 24 horas, al inicio de su rueda de prensa este martes, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció su error y pidió una disculpa.

Este martes 9 de enero del 2024, desde Palacio Nacional, el mandatario López Obrador abrió su conferencia de prensa mencionando que comenzará a tener más actividad en la red social TikTok, la cual no frecuenta porque son videos cortos y él "no habla de corrido". Luego de este anuncio, señaló que su primer material sería una disculpa a la diputada Salma Luévano, ya que no respetó su identidad de género el día de ayer.

AMLO y Salma Luévano se encontraron en Veracruz. Foto: Internet

Quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta 'mañanera', a veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, muchas personas y no había podido estar presente en una red, que la ven bastante los jóvenes, TikTok, como no hablo yo de corrido y ahí son mensajes cortos, no había participado", señaló AMLO ante la prensa.

Y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer", agregó.

En esta misma intervención, López Obrador señaló que él es una persona que respeta las identidades de las personas, y que si emitió una opinión sobre el tema fue desde el amor. Reiteró su disculpa y envió un abrazo a la diputada y activista por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): "Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad, y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique, si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad".

Entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera; así empezamos con el TikTok", finalizó el presidente con una sonrisa.

Cabe recordar que el día lunes 8 de enero, en su conferencia 'mañanera', el jefe del Ejecutivo criticó a los medios de comunicación que lo señalaron por besar a la diputada Salma, en su más reciente visita a Veracruz. AMLO sostuvo que él besa a hombres y se deja besar por los mismos, también apuntó que los masculinos tienen sentimientos y pueden expresar amor.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'mañanera'