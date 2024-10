Toma de protesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México: Agenda, protocolo e invitados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy, martes 1 de octubre de 2024, comienza la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica. La investidura presidencial y la toma de protesta, se realizarán en la Cámara de Diputados en la alcaldía Venustiano Carranza, donde asistirán jefes de estado y figuras políticas. Aquí en TRIBUNA te compartimos cuál será la agenda oficial de la mandataria y el protocolo.

¿Cómo será la toma de protesta de Claudia Sheinbaum?

La toma de posesión se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro y arrancará con la lista de asistencia y declaración del quórum del Congreso, en punto de las 09:00 horas, tiempo local. Posteriormente, se leerá el Bando Solemne, con el que se presentará declaración de la presidenta electa, y el artículo 87 constitucional. Acto seguido, Ifigenia Martínez, quien funge como presidenta del Congreso, designará a las Comisiones Protocolarias para luego, tras las breves intervenciones de un integrante de cada grupo parlamentario, leerá un mensaje institucional.

Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera presidenta de México. Foto: Facebook

Posteriormente, entrarán el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Sheinbaum Pardo para que ella rinda protesta.

Esto dirá Claudia Sheinbaum al tomar posesión como presidenta

El mensaje que dirá Claudia Sheinbaum está establecido en la Constitución y dice, "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

Acto seguido, la banda presidencial pasará de López Obrador a Ifigenia Martínez, quien se la colocará a Sheinbaum para la transición simbólica del Poder Ejecutivo. El evento se dará por concluido con la entonación del Himno Nacional Mexicano. Cabe señalar que el protocolo oficial fue aprobado por los diputados y está establecido en la Gaceta Parlamentaria.

Agenda de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados

09:00 horas (tiempo del centro de México): Inicio de la sesión en el Congreso. Una o un legislador de cada grupo parlamentario tendrá una intervención de hasta 10 minutos.

10:50. Claudia Sheinbaum arriba a la Cámara de Diputados.

11:00. La presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, toma protesta a Claudia Sheinbaum como la 66 Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos .

. 11:02. El presidente AMLO entregará la Banda Presidencial para que Ifigenia Martínez se la coloque en la presidenta Claudia Sheinbaum.

11:03. Sheinbaum toma la tribuna para dar su primer mensaje a la Nación .

. 12:22. La comisión de legisladores designada acompaña al presidente Saliente a retirarse del recinto legislativo.

12:28. Claudia Sheinbaum se retira de la Cámara de Diputados rumbo a Palacio Nacional.

Invitados a la investidura presidencial

El equipo de Sheinbaum informó que fueron invitados a la ceremonia 208 mandatarios extranjeros y 34 líderes de organismos, no obstante, solo vendrán 105 naciones y 22 organismos. De estas, se confirmó que estarán presentes 16 mandatarios:

El primer ministro de Belice, John Briceño. El presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente de Chile, Gabriel Boric Font. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento. El primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit. El presidente de Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. El presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. La consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Régine Abraham. El presidente del Estado de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi. El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios. El primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Bucharaya Hamudi Sidina. El primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre.

Fuente: Tribuna