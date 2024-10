Precio del dólar de HOY 12 de octubre: Peso Mexicano gana terreno en las últimas horas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado viernes 11 de octubre, en TRIBUNA te estábamos informando sobre el incremento del costo del dólar, el cual se ha mantenido volátil desde mediados de este 2024, ¿la razón? Los cambios políticos que tanto México como Estados Unidos han estado sufriendo. Como es bien sabido, un nuevo gobierno entró a tierras aztecas; mientras que en el país vecino habrá una transición similar en pocos meses.

Asimismo, en la República Mexicana han estado lidiando con temas como la Reforma Judicial, entre muchas otras cosas, lo que permite que el costo del dólar se mantenga elevado frente a la Moneda Nacional Mexicana (MXN), al grado en el que la divisa extranjera no ha podido descender de las 19 unidades, lo que ha provocado el surgimiento de una gran inconformidad y hasta la creación de memes en redes sociales.

¿Cuál es el Precio del Dólar en México para la jornada de HOY?

Dado a que es sábado, este día no hay operaciones bancarias, lo que significa que no podrás realizar movimientos directamente en los bancos; sin embargo, esto no impide que estés pendiente de las variaciones del billete estadounidense, de esta manera podrás estar preparado para los costos que lleguen el próximo lunes 14 de octubre. Bajo este contexto te podemos decir que, según información del portal de El Dólar, el costo de dicha moneda se encuentra en 19.36 pesos, lo que representa una notable disminución de los 19.40 de ayer.

Según información de la mencionada página de Internet, el dólar se estaría consiguiendo en 19.97 pesos, mientras que la venta oscilaría en 19.75. Cabe señalar que estos números son, únicamente un costo promedio, puesto podría variar conforme avance el día. En caso de que se registren cambios notables, en TRIBUNA te estaremos informando sobre ello, así que no dejes de estar atento a las publicaciones de esta página.

Precio del dólar de HOY sábado 12 de octubre del 2024

Afirme compra el dólar en 18.30 pesos y vende en 19.80 pesos

compra el dólar en 18.30 pesos y vende en 19.80 pesos Banco Azteca compra en 18.45 y vende en 19.85 pesos

compra en 18.45 y vende en 19.85 pesos Bank of America compra en 18.4162 y vende en 20.5761 pesos

compra en 18.4162 y vende en 20.5761 pesos Banorte adquiere en 18.05 y oferta en 19.60

adquiere en 18.05 y oferta en 19.60 BBVA Bancomer compra 18.22 y vende en 19.75 pesos

compra 18.22 y vende en 19.75 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos Citibanamex compra en 18.69 y vende en 19.76

compra en 18.69 y vende en 19.76 Grupo Financiero Multiva cotiza a la divisa en 19.50

cotiza a la divisa en 19.50 Inbursa compra el dólar en 19.00 y vende en 20.40

