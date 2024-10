Precio del Dólar en México: ¿En cuánto cotiza la moneda de EU HOY 26 de octubre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una semana más ha concluido, así como otro mes está a punto de llegar a su fin, como ya sabrás, este sábado 26 de octubre no habrá operaciones bancarias debido a que se trata de un día inhábil; sin embargo, esto no significa que no existan reportes sobre las aproximaciones del precio del dólar, lo cual te puede brindar un excelente panorama para preparar tus transacciones del próximo lunes.

En caso de que desees saber cuáles han sido las variaciones que se han detectado durante esta jornada, no te preocupes, porque a continuación te daremos un informe completo sobre en cuánto se está exhibiendo la moneda de Estados Unidos en los bancos de México, así que, no dejes de prestar atención sobre todos los detalles del tipo de cambio y el peso mexicano en este sábado 26 de octubre del 2024.

De acuerdo con información presentada a través del portal de El Dólar, el precio promedio del dólar se está exhibiendo en un total de 19.82 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN), lo que simboliza un ligero incremento en comparación a lo registrado durante el día de ayer, cuando oscilaba en los 19.73, es decir, se reportó un aumento de 0.07 por ciento, en un periodo de 24 horas, mientras que en este año sería del 16.97 por ciento.

La compra del dólar se encuentra en un total de 19.44 pesos mexicanos, mientras que su venta promedio está en 20.20 unidades nacionales. Cabe aclarar que esto se trata solo de una aproximación y no de un costo definitivo, dado a que los costos de ambas monedas podrían variar conforme avance la jornada de este sábado, así que no dejes de mantenerte alerta porque en TRIBUNA te daremos los detalles, en caso de haber cambios importantes.

Precio del dólar en este sábado 26 de octubre

Costo del dólar HOY sábado 26 de octubre del 2024 en los principales bancos de México

Afirme compra el dólar en 19.00 pesos y vende en 20.50 pesos

compra el dólar en 19.00 pesos y vende en 20.50 pesos Banco Azteca compra en 18.90 y vende en 20.45 pesos

compra en 18.90 y vende en 20.45 pesos Bank of America compra en 18.7617 y vende en 20.9644 pesos

compra en 18.7617 y vende en 20.9644 pesos Banorte adquiere en 18.55 y oferta en 20.10

adquiere en 18.55 y oferta en 20.10 BBVA Bancomer compra 18.91 y vende en 20.44 pesos

compra 18.91 y vende en 20.44 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.33 y vende en 20.51

compra en 19.33 y vende en 20.51 Grupo Financiero Multiva cotiza a la divisa en 20.19

cotiza a la divisa en 20.19 Inbursa compra el dólar en 19.30 y vende en 20.30

