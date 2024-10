Sheinbaum reacciona a renuncia de ministros de la SCJN: Quieren llevarse "un montón de dinero"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, ocho ministros presentarán de manera oficial su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que también declinarán a su pase automático para estar en la boleta electoral de junio del 2025. Esta noticia llegó a Palacio Nacional, donde la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo emitió su opinión, apuntando que lo que los funcionarios quieren es llevarse, "un montón de dinero".

En la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo', realizada en el Salón de la Tesorería, la mandataria mexicana declaró, respecto a la renuncia de ministros que se realizará este 29 de octubre del 2024, que si los funcionarios no la presentan ahora no pueden tener todos sus haberes de retiro: "Sobre la renuncia, ellos lo que están planteando en su modificación, es que se elijan los ministros pero no se lijan los magistrados y jueces, esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta, ¿entonces por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución".

En la imagen, la primera presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Gobierno de México

Asimismo, Sheibaum Pardo comentó que si presentan ahorita su renuncia "ellos se van a ir con todos los haberes de retiro, si no presentan ahora su renuncia no tendrían sus haberes de retiro", el cual equivale a "un montón de dinero".

Como se recordará, los ministros que presentarán su renuncia, que será efectiva hasta el 31 de agosto del año próximo, son la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF):

Norma Piña Hernández

Luis María Aguilar Morales

Javier Laynez Potisek

Juan Luis González Alcántara Carrancá

Alberto Pérez Dayán

Margarita Ríos Farjat

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano criticó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de invalidar una parte de la reforma judicial; cabe señalar que además de sus propuestas, este también presentaría su renuncia este martes.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dejó en claro que “no es correcta” la propuesta del ministro de la SCJN. Asimismo, pidió primero esperar a la votación de los ministros de este proyecto, pero recalcó que la Corte no puede legislar: "Primero, lo hemos dicho aquí, y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país, los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales; segundo, la Corte no puede ser legisladora, es decir se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica".

Finalmente, la primera presidenta de México sostuvo que lo que están haciendo los ministros es inconstitucional, ya que no pueden echar abajo una reforma como la realizada al Poder Judicial el pasado mes septiembre, bajo la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'