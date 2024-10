Ricardo Monreal niega que el INE frene proceso de elección popular por reforma al Poder Judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial sigue en el centro de discusión. Cuando parecía que el debate y manifestaciones en contra habían concluido, luego de que fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), elementos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impulsaron una nueva estrategia que pretende someter a análisis el contenido de la iniciativa. En el escrutinio se verificará que ningún elemento viole la Constitución.

Por la mañana, Claudia Sheinbaum se mostró despreocupada en torno a esta decisión, al considerarla insostenible. Aseguró que el proyecto no corre peligro de ser congelado. Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó descontento hacia la reciente votación que emprendió la SCJN, en la cual se recolectó ocho sufragios a favor y tres en contra.

Monreal describió este mecanismo como una "barbaridad y una aberración jurídica". Cabe destacar que poco después de que el Senado la aprobara, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que darían inicio a la planificación del proceso para que la ciudadanía eligiera a los jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, ante la postura de la SCJN, se vislumbró como posibilidad que el INE tuviera que frenar sus actividades.

El coordinador explicó que el INE no está obligado a paralice el proceso de elección popular. "No hay forma de que esto lo detenga el proceso". Además, desprestigió la capacidad de los involucrados para tomar una decisión de tal magnitud. "No hay recurso alguno que proceda en contra del poder reformador de la Constitución, y obviamente no son competentes. Violan el principio de legalidad y violan la Constitución con este proceso absurdo".

Esta sería la primera vez que la SCJN interviene y Monreal lo confirmó al decir "esto nunca ha sucedido en la historia de la Corte una intromisión tan grave, de querer sustituir o interrumpir el trabajo del Poder Legislativo". Frente a ello se le preguntó: "¿Estamos al borde de una crisis constitucional?", a lo que él contestó: "No, es una ocurrencia de mala fe. El que se diga que hay una crisis constitucional, no".

