Sylvana Beltrones deja su curul en San Lázaro por falta de condiciones legislativas

Ciudad de México. — La diputada federal Sylvana Beltrones, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que dejará su escaño en la Cámara de Diputados, al presentar este martes su solicitud de licencia temporal. En su lugar, la suplente Paloma Domínguez Ugarte tomará posesión y dará seguimiento a las iniciativas impulsadas por la legisladora sonorense.

En una carta publicada en sus redes sociales, Beltrones explicó que la decisión de solicitar licencia se debe a la falta de condiciones en el Congreso para que “las buenas iniciativas se transformen en leyes”. Además, señaló que el actual ambiente legislativo dificulta que las propuestas opositoras sean debatidas y aprobadas, pues el bloque de Morena y sus aliados las rechazan “bajo el pretexto del impacto presupuestal”.

Se me ha hecho saber que, no obstante su gran importancia, no hay voluntad de que dichas iniciativas prosperen, bajo el pretexto del impacto presupuestal”, expresó la diputada priista. Agregó que no está dispuesta a que su paso por San Lázaro “se limite a presentar iniciativas cosméticas”.