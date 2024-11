INE pide aplazar 90 días elecciones judiciales de 2025; Senado analizará la propuesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que el Congreso de la Unión podría decidir este jueves si concede una prórroga de 90 días al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la elección de jueces. Esta solicitud surge debido a que el INE argumentó que el tiempo disponible resulta insuficiente para realizar un proceso electoral de esta magnitud, previsto para el primer domingo de junio de 2025.

Fernández Noroña explicó que el Senado recibió formalmente la solicitud del órgano electoral, quien justificó que, durante los últimos 60 días, los preparativos estuvieron detenidos debido a recursos legales interpuestos. "Ellos fueron muy obedientes. Ya el Tribunal Electoral dijo que nada puede detener el proceso electoral, entonces ellos plantean que hay esta necesidad. Lo estamos evaluando", señaló.

El senador de Morena agregó que la decisión será tomada este jueves, insistiendo en que se está analizando con seriedad la solicitud del INE. "Es una petición del órgano electoral. Tú no puede decir, desecha ya. Lo estamos evaluando. De hecho buscaré a la consejera presidenta, para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal", comentó.

También expresó que, en principio, no considera conveniente posponer la elección por 90 días, ya que esto implicaría una reforma constitucional, aunque sea en un artículo transitorio, lo que no es una solución sencilla. "A mí me parece que hay que sacarlo en el plazo que la Constitución establece. Mover la fecha implica cambiar la Constitución, hay que hacer una reforma, aunque sea de un transitorio por la solicitud del INE. Y se entiende que el INE tenga presión por el tiempo que ha estado detenido su proceso interno", afirmó.

Además, Fernández Noroña criticó al Poder Judicial, acusándolo de intentar descarrilar el proceso de selección de los juzgadores. Según él, los amparos presentados durante el paro del INE son la causa principal del retraso, lo que ha obligado al órgano electoral a solicitar más tiempo. Por otro lado, informó que, hasta este miércoles, 3 mil 983 personas se han registrado para participar en la elección del Poder Judicial y descartó que en este caso se contemple alguna prórroga.

El proceso avanza bien. Aún quedan tres días completos, y estoy seguro de que se logrará. El estilo nacional es esperar hasta el último momento, pero ya estamos haciendo ajustes para garantizar que todas las personas interesadas puedan completar su registro sin problemas", concluyó.

Fuente: Tribuna