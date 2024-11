Salarios de altos funcionarios y de la presidenta de México no aumentarán: Sheinbaum

Comparta este artículo

Cuauhtémoc, Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo', luego de regresar de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. Ante los medios de comunicación, la mandatara señaló que ni su sueldo, ni los de funcionarios de alto rango del Gobierno Federal tendrán aumentos durante este sexenio.

Este miércoles 20 de noviembre del 2024, desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre el Presupuesto 2025 para México, que hoy, el mismo día de la Revolución Mexicana, se presentará en el Congreso de la Unión. Señaló que con este habrá mayor recaudación sin realizar una reforma fiscal.

No habrá aumento en el sueldo de altos funcionarios ni de la presidenta. Foto: Facebook

Asimismo, mencionó que ha tomado la decisión de que su salario y el de otros funcionarios no tenga un aumento no solo para el siguiente año, sino durante todo su sexenio, que va desde 2024 hasta 2030: "Tomé la decisión de que no aumente el salario en los seis años, de la presidenta ni de todos los funcionarios, servidores públicos, de confianza de alto nivel, no va a haber aumentos en términos reales, ni nominales, se mantiene el salario de la presidenta, de todos los secretarios, de todos los directores generales".

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) explicó que esta medida sobre salarios tiene como objetivo mantener la política de austeridad republicana, implementada desde el sexenio pasado con el primer Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por otra parte, la primera presidenta señaló que el Presupuesto 2025 sí contempla recortes, no obstante, estos no afectarían la operación del Gobierno. De igual forma, comentó que que no hay recortes en los presupuestos para educación y salud para el siguiente año y que la información que circula sobre eso es falsa.

El tema es que ahora parece directamente en el IMSS Bienestar [...] En el caso de educación, hizo un comunicado la Secretaría de Hacienda [...] Entonces el presupuesto en educación aumenta, y el presupuesto que viene en las Universidades de Bienestar que viene un aumento significativo, es para las universidades de bienestar, y también de ahí lo que significa la nueva Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud", comentó la mandataria.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo'