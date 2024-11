Precio del dólar HOY sábado 23 de noviembre: Divisa de EU aumenta su costo en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cuarto fin de semana del mes de noviembre se encuentra oficialmente aquí, lo que significa que este sábado no habrá operaciones bancarias en el país, dado a que se trata de días de asueto; sin embargo esto no impide que en TRIBUNA (y otros sitios especializados) no hablemos sobre las aproximaciones que tiene el precio del dólar, lo que te permitirá prevenirte para el próximo lunes 25, para que realices tus transacciones sin ningún problema.

Como todos saben, durante las últimas semanas, tanto la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU) como la divisa nacional se han encontrado en un interminable baile de subidas y bajadas, debido a que tanto México como el país aún gobernado por Joe Biden se encuentran en medio de procesos de transición importantes como es el caso del cambio de Gobierno o la propia guerra de Ucrania con Rusia en la que el país vecino está participando activamente.

Cada vez que creemos que el precio del dólar está a punto de estabilizarse, la realidad es que las cosas cambian de manera radical. Un ejemplo es el ocurrido durante la jornada del pasado viernes 22 de noviembre, cuando la moneda de EU se encontraba rondando en los 20.27 pesos mexicanos; sin embargo, las cosas terminaron por dar un giro de 180° en las últimas horas, dado a que ahora se encuentra en 20.32 unidades nacionales.

Por otro lado, el portal especializado conocido como El Dólar mencionó que la compra de la divisa extranjera se encuentra en 19.93 pesos, mientras que la venta se encuentra en 20.71. Cabe aclarar que dichas cifras son un promedio aproximado y podrían variar conforme avance la jornada de este sábado. En caso de que se detecte un cambio notable, en TRIBUNA te estaremos informando de manera puntual.

Precio del dólar hoy 23 de noviembre

Precio del dólar de HOY sábado 23 de noviembre del 2024 en los principales bancos de México

Afirme compra el dólar en 19.40 pesos y vende en 21.00 pesos

compra el dólar en 19.40 pesos y vende en 21.00 pesos Banco Azteca compra en 19.55 y vende en 20.95pesos

compra en 19.55 y vende en 20.95pesos Bank of America compra en 19.3424 y vende en 21.5983 pesos

compra en 19.3424 y vende en 21.5983 pesos Banorte adquiere en 19.25 y oferta en 20.75

adquiere en 19.25 y oferta en 20.75 BBVA Bancomer compra 19.40 y vende en 20.75 pesos

compra 19.40 y vende en 20.75 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.79 y vende en 20.92

compra en 19.79 y vende en 20.92 Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 20.37

cotiza la divisa extranjera en 20.37 Inbursa compra el dólar en 20.00 y vende en 21.00

