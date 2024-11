Precio del dólar HOY domingo 24 de noviembre: Divisa de EU sigue sobre el Peso Mexicano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cuarto fin de semana del mes de noviembre está a punto de terminar y aunque es posible que estés planeando realizar algunas transacciones a nivel internacional, la realidad es que el día de hoy no habrá operaciones bancarias en el país, así que tendrás que esperar 1 día más, aunque esto no impide que no estés enterado sobre cuál es el promedio del precio del dólar y, de esta manera, lograrás prevenirte para el próximo lunes.

Como es bien sabido, tanto la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU) como la nacional, se encuentran en un sube y bajas de valores debido a factores como la transición de Gobierno entre Joe Biden y Donald Trump, en Estados Unidos, mientras que en México tuvimos nuestro propio cambio de administración con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Esto sin contar el conflicto bélico que hoy por hoy se vive entre Ucrania y Rusia.

Es bajo este contexto que, cada vez que los especialistas creen que las cosas están a punto de estabilizarse, la realidad es que todo cambia de manera radical. Un ejemplo de ello es el visto durante la jornada del pasado viernes 22 de noviembre, cuando la moneda del país vecino del norte se encontraba en los 20.27 pesos mexicanos; sin embargo, todo dio un giro de 180° 24 horas después, dado a que se registró un aumento de centavos elevando así la cifra hasta los 20.32 unidades nacionales, cifra en al que se mantiene hasta ahora.

Por otro lado, el portal especializado conocido como El Dólar indicó que la compra de la divisa extranjera se encuentra en 19.93 pesos, mientras que la venta está en 20.71 pesos. Es necesario indicar que estas cifras son un promedio aproximado que puede variar según avance la jornada de este domingo, en caso de ser así, en TRIBUNA te estaremos informando de manera puntual para que logres prevenirte.

Precoi del Dólar 24 de noviembre

Precio del dólar HOY domingo 24 de noviembre del 2024 en los principales bancos de Méxio

Afirme compra el dólar en 19.40 pesos y vende en 21.00 pesos

compra el dólar en 19.40 pesos y vende en 21.00 pesos Banco Azteca compra en 19.55 y vende en 20.95pesos

compra en 19.55 y vende en 20.95pesos Bank of America compra en 19.3424 y vende en 21.5983 pesos

compra en 19.3424 y vende en 21.5983 pesos Banorte adquiere en 19.25 y oferta en 20.75

adquiere en 19.25 y oferta en 20.75 BBVA Bancomer compra 19.40 y vende en 20.75 pesos

compra 19.40 y vende en 20.75 pesos CiBanco señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos

señala que el precio del dólar es de 19.31 pesos mexicanos Citibanamex compra en 19.79 y vende en 20.92

compra en 19.79 y vende en 20.92 Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 20.37

cotiza la divisa extranjera en 20.37 Inbursa compra el dólar en 20.00 y vende en 21.00

