Claudia Sheinbaum, contenta: "Elección de jueces, ministros y magistrados va en 2025"

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia presidencial 'Mañanera del Pueblo' de hoy, miércoles 6 de noviembre, la primera mandataria Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que estaba contenta. La razón, aunque no la mencionó explícitamente, fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el que se desestimaron las impugnaciones contra la Reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

SCJN desecha proyecto para invalidar la reforma al Poder Judicial. Foto: Internet

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que ayer, luego del fallo de la SCJN, "triunfó el pueblo de México; ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad". Con esa decisión, el próximo año se realizarán las primeras elecciones en la historia del país para elegir a jueces, ministros y magistrados.

"La elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas, va el primero de junio del 2025", comentó la doctora Sheinbaum Pardo con una sonrisa, al mismo tiempo que aseguró que "la transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos. Entonces, fue un buen día”, declaró al inicio de la rueda de prensa de este miércoles 6 de noviembre.

La Reforma al Poder Judicial de AMLO es vigente y legal

Como se recordará, antes de que AMLO dejara el poder el pasado mes de septiembre, publicó la Reforma al Poder Judicial, la cual ha causado múltiples polémicas debido a que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros. A más de un mes de su publicación, el Pleno de la SCJN organizó una discusión histórica para invalidar esta iniciativa constitucional.

No obstante, luego de varias horas de debate, los ministros de la SCJN no solo desestimaron las impugnaciones contra la Reforma Judicial, sino también desecharon el proyecto de Luis González Alcántara Carrancá para invalidar parcialmente esta iniciativa. La desestimación se debió a que se determinó que la mayoría calificada es de 8 votos y no de 6, por lo que no contaba con los votos suficientes para declarar inválidos parte de los cambios a la Constitución Mexicana relativos al Poder Judicial.

Fuente: Tribuna / Conferencia presidencial 'Mañanera del pueblo'