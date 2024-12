Aguinaldo 2024: ¿Qué hacer si no te pagan esta querida prestación de fin de año a tiempo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pago del aguinaldo es uno de los momentos más esperados por los trabajadores a lo largo del año, dado a que es cuando los patrones entregan un pago aproximado de 15 días de golpe para sus empleados; el problema es que, aunque se trata de una prestación obligatoria, hay trabajos que se amparan de lo ilegal para no cubrir dicho monto, entonces ¿qué se debe hacer en estos casos? No te preocupes, que a continuación te lo contamos.

Como se mencionó anteriormente, el aguinaldo es una prestación que se otorga de manera obligatoria a los trabajadores que cuenten con 1 año trabajando en cualquier negocio o empresa, sin importar si ésta es formal o informal. Normalmente, se puede cubrir este monto pese a que el empleado aún no haya cubierto 1 año, aunque la suma del pago es mucho menor a la que se le asignaría en caso de laborar por 1 año completo.

El último día para pagar el aguinaldo es el día 20 de diciembre, es decir, el día de mañana, en caso de que el empleador no cubra la prestación, el trabajador estará en todo su derecho de acudir a levantar una queja ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral, donde se le atenderá. Cabe señalar que el agraviado tiene un plazo de 1 año para levantar una queja ante las autoridades correspondientes por la falta de pago.

Por otro lado, es necesario mencionar que aguinaldo debe cubrir se a nivel monetario y no en pago por especie, es decir, que el empleador no puede cambiar el dinero por productos o despensa, puesto según lo indicado por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) estaría incurriendo en la ilegalidad. El monto debe cubrir se mediante una suma económica a través de efectivo, un cheque, depósito o transferencia de nómina.

Según información brindada por el especialista, Luis Montaño, cualquier persona cuyo aguinaldo no caiga antes del 20 de diciembre, puede acudir al Centro de Conciliación y Registro Laboral, donde se intentará llegar a un acuerdo antes de llegar a un juicio. En caso de que no se logre llegar a un acuerdo, el trabajador podrá solicitar la rescisión de su contrato y apelar por una indemnización. Así que no te preocupes, la Ley Federal del Trabajo te ampara en caso de que no llegue tu añorada prestación.

