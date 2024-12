Ebrard niega que imposición de aranceles esté relacionada a las presiones de Donald Trump

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema de una posible guerra arancelaria entre México y Estados Unidos ha causado tensión entre quienes siguen la vida política del país y es que, como muchos recordarán, poco antes de convertirse en el presidente electo del país vecino del norte, Donald Trump declaró que impondría aranceles a la República, cada vez más elevados, con la finalidad de meter presión a la nación para que impida el paso de migrantes hacia su territorio.

Si bien, Claudia Sheinbaum ya se ha encargado de aclarar que todo esto sería una estrategia de campaña de Trump, la realidad es que continúa vigente la duda sobre si el magnate puede o no influir en la vida económica de México, sobretodo después de que trascendió la noticia de la imposición de los aranceles con mercancías confeccionadas y textiles; sin embargo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya se encargó de disipar dicho cuestionamiento.

Marcelo Ebrard habla sobre la imposición de aranceles

Según lo dicho por el funcionario, lo imposición es en realidad una estrategia que México está aplicando debido al alto ingreso de productos de China y otros países, que resultan ser mucho más económicos que aquellos que sí lo hacen por medio de la legalidad, hecho que resaltó durante la entrevista con Azucena Uresti: “Hay una ventaja indebida para quienes están exportando esas mercancías y están llegando a México con precios muy, muy bajos y el impacto de eso está haciendo que perdamos 70 mil empleos, ese es le motivo de esta disposición”, señaló.

Por otro lado, Ebrard, no descartó que esta iniciativa tomada por México, de manera independiente, podría ser tergiversada por el propio mandatario electo de Estados Unidos: “No necesariamente (es por Donald Trump), no sé si él lo va a registrar así, el origen de esto es una estrategia de México. Lo que está sucediendo es que estamos recibiendo mercancía no sólo de China, de varios países, con precios demasiado bajos”, sentenció.

Como muestra de ello, Ebrard indicó que el Gobierno de México ya había impuesto aranceles para la industria textil, desde el pasado mes de abril del presente 2024, dicho plan recién se está completando, lo que podría dar la falsa impresión de que se trataría de una medida impuesta por el propio Donald Trump, cuando la realidad sería muy distinta a ello. Cabe señalar que la mencionada estrategia estará vigente desde el 20 de diciembre hasta el 22 de abril del 2026.

