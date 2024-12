Claudia Sheinbaum desmiente que Donald Trump planee hacer intervencionismo en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante su tradicional conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que se encargaría expulsar a los bandas de terroristas de su territorio, así como también destacó que los narcotraficantes recibirían la mencionada clasificación para el próximo 20 de enero, lo que encendió las alertas.

Y es que, para muchas personas, dichas declaraciones podrían ser tomadas como una advertencia de intervencionismo por parte de Estados Unidos hacia México, hecho que el propio Andrés Manuel López Obrador (antecesor de Sheinbaum) se esforzó en aclarar que no ocurriría, dado a que la República es una nación independiente al vecino del norte. Es bajo este contexto que, en esta ocasión la mandataria tuvo que salir a aclarar todo este embrollo.

Claudia Sheinbaum niega que Estados Unidos intente intervenir en México

Créditos: Internet

Todo ocurrió durante la tradicional conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, donde Claudia Sheinbaum se expreso agradecida con el futuro mandatario de Estados Unidos por hablar tan bien de ella y es que, para quienes no recuerden, el mangante aseguró que se trataba de una “persona maravillosa”; posteriormente, la presidenta aclaró que no habría ningún tipo de intervencionismo en el país.

“Quiero agradecerle al presidente Trump porque se refirió a mí (…) agradezco mucho que se refiera a mí de esa manera, hemos tenido dos conversaciones telefónicas. Él se refiere en una parte y en otra parte dice que me pide el apoyo a migración; hay otra parte de cárteles a terrorismo, pero nunca habla de intervención en México”, declaró la mandataria.

Claudia Sheinbaum recordó que Trump y ella hablaron sobre estrategias para reducir el consumo del fentanilo en Estados Unidos: “Anunció que va a hacer campaña masiva contra fentanilo drogas, fue algo que comentamos en la segunda llamada (…) Yo creo que hay que trabajar para tener buena relación, pero no hay que engañarse en los temas y escuchar bien lo que está diciendo (…) Así como tuvo buena relación de respeto con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró la mandataria.

Por otro lado, la presidenta dejó en claro que su intensión era llevar una buena relación con el futuro presidente de Estados Unidos y, al igual que en otras conferencias, Sheinbaum declaró que la intensión de ambos es llevar una buena relación, por lo que estima que trabajen en equipo por un beneficio en conjunto para ambas naciones. Posteriormente, la conversación de la conferencia se desvió a otros temas de interés para el país.

Fuentes: Tribuna